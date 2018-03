Cotecna jetzt startbereit mit der Kontrolle der in den Irak eingeführten Waren

Genf (ots) - Oktober 2012 wurde Cotecna, eines der weltweit führenden internationalen Unternehmen für Prüfung, Kontrolle und Zertifizierung, von Iraqi Central Organization for Standardization and Quality Control (COSQC) beauftragt, die Umsetzung eines Konformitätsbewertungsprogramms für die in den Irak eingeführten Waren abzuwickeln. Wir freuen uns mitteilen zu können, dass wir jetzt betriebsfertig sind, die in den Irak ausgeführten Waren zu kontrollieren.

Als Teil des Einfuhrkontrolle-Programms des Landes wird Cotecna Kontrollen und die Austellung des Konformitätszertifikats (CoC) in den Herkunftsländern, sowie Kontrollen an festgesetzten Grenzstellen im Irak durchführen. Nähere Informationen über dieses Programm, finden Sie unter www.exports-to-iraq.com

"Cotecna ist stolz darauf, von COSQC für dieses Mandat ausgewählt worden zu sein. Wir werden alle Anstrengungen einsetzen, um zum Erfolg des Programms für einen besseren Verbraucherschutz und das Wohlergehen der im Irak lebenden Menschen beizutragen", so Robert Massey, Geschäftsführer von Cotecna.

Über Cotecna

Der 1974 in der Schweiz gegründete Cotecna Konzern bietet eine breite Palette von Prüf-, Kontroll- und Zertifizierungsdienstleistungen an. Cotecna ist Pionier auf Gebieten wie Risikomanagement, Inspektion im Bestimmungsland und Projekte für die Scanner-Integration. Außerdem bietet Cotecna Zollabfertigungs-Modernisierungsprogramme, Zollbewertungsunterstützung, Handelssicherheitslösungen und Handelsinspektionen an. Eine detaillierte Beschreibung unserer Dienstleistungen finden Sie auf unserer Seite: www.cotecna.com. Der Cotecna Konzern verfügt zur Zeit über ca. 4.000 Mitarbeiter und Agenten in fast 100 Niederlassungen.

