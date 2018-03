The 451 Group gibt Übernahme von Tech:Touchstone bekannt

(PRN) - - Die Übernahme der internationalen Veranstaltungsfirma Tech:Touchstone, neuer Teil des Veranstaltungsbereichs von The 451 Group, soll The 451 Group in der Organisation von Veranstaltungen auf globaler Ebene stärken

New York (ots/PRNewswire) - The 451 Group, der Mutterkonzern von 451 Research, dem Uptime Institute und der Yankee Group, gab heute die Übernahme von Tech:Touchstone, einer 2007 von dem früheren Gartner-Leiter Simeon Turner mitbegründeten Veranstaltungsfirma mit Sitz im Vereinigten Königreich, bekannt. Die Veranstaltungen von Tech:Touchstone erleichtern den Austausch brancheninterner Kenntnisse zwischen leitenden IT-Führungskräften und schaffen ein Umfeld, in dem sie die Möglichkeit haben, sich direkt mit ihren zuverlässigsten Informationsquellen, nämlich mit Fachkollegen und Branchenexperten, auszutauschen. Veranstaltungsthemen sind IT-Themen von großer Bedeutung wie beispielsweise Virtualisierung, Cloud Computing und Informationssicherheit und sowie neu aufkommende Themen, beispielsweise große Datenmengen und das mobile Unternehmen. Nach der Übernahme wird Tech:Touchstone ein Teil des Veranstaltungsbereichs von The 451 Group. Simeon Turner wird Managing Director des Veranstaltungsbereichs von The 451 Group und untersteht damit dem Chief Marketing Officer von The 451 Group, Christopher M. Hill. Der Veranstaltungsbereich produziert alle Veranstaltungen von The 451 Group, darunter das Uptime Institute Symposium,

das in diesem Jahr zum

achten Mal stattfindet, und den 451 Research Hosting & Cloud Transformation Summit in Europa und Nordamerika, der in diesem Jahr zum neunten Mal stattfindet, außerdem die laufenden Tech:Touchstone-Veranstaltungen und neue Veranstaltungen, die weltweit für das Unternehmen entwickelt werden. In Zukunft wird The 451 Group die Standorte der Veranstaltungen im ganzen Asien-Pazifik-Raum, in Lateinamerika, Europa sowie in anderen geographischen Gebieten erweitern, was der globalen Ausrichtung des Geschäfts und Kundenkreises des Unternehmens entspricht.

Der Vorsitzende und CEO von The 451 Group, Martin V. McCarthy, erklärte:

"Wir freuen uns sehr, das Team von Tech:Touchstone in unserer Gemeinschaft von über 225 Experten hier bei The 451 Group begrüßen zu dürfen. Die Veranstaltungen stellen einen sehr wichtigen Teil unserer Vordenkerrolle und unseres Einsatzes für Kommunikation dar. Sie bieten unseren Fachleuten von 451 Research, dem Uptime Institute und der Yankee Group die Möglichkeit, in direktem Kontakt mit unseren Kunden und mit branchenführenden Unternehmen zu stehen. In Simeon Turner und seinem Team von Tech:Touchstone sehen wir eine interessante Gelegenheit, den Veranstaltungsbereich von 451 Group erheblich auszubauen und eine Führungsrolle in der Branche der digitalen Infrastruktur zu übernehmen. Tech:Touchstone vertritt unsere Dienstleistungsphilosophie des langfristigen, nachhaltigen, profitablen und globalen Wachstums."

Auch der Tech:Touchstone-CEO Simeon Turner äußerte sich zu der Übernahme:

"Einem so dynamischen und schnell wachsenden Unternehmen wie The 451 Group anzugehören, ist eine interessante Gelegenheit für mich und das Tech:Touchstone-Team. So können wir den Wert für unsere Kunden deutlich steigern. 451 Research, das Uptime Institute und die jüngste Übernahme von The 451 Group, die Yankee Group, bieten eine reichhaltige Quelle an innovativem Denken und weltweiter Präsenz, die für ein umfassendes Veranstaltungsportfolio, welches all unseren Kunden wertvolle, verwertbare Erkenntnisse bietet und ihnen qualitativ hochwertiges Networking erleichtert, notwendig sind. Wir freuen uns darauf, sicherzustellen, dass der Veranstaltungsbereich von The 451 Group ein führender Produzent von IT-Veranstaltungen in der Branche bleibt."

Informationen zu The 451 Group

The 451 Group mit Hauptsitz in New York und Niederlassungen an Schlüsselstandorten wie Boston, San Francisco, Washington DC, London, Seattle, Denver, Sao Paulo, Dubai, Singapur und Moskau ist Eigentümer und Betreiber von 451 Research, einem führenden Unternehmen für Marktforschung und -daten für die Technologieindustrie mit dem Schwerpunkt der Innovation der Informationstechnik in Unternehmen. The 451 Group ist zudem Eigentümer und Betreiber des Uptime Institute, einem unabhängiger Anbieter von innovativen Ideen, Güteprüfungen, Bildung und Dienstleistungen für Rechenzentren und die aufstrebende Branche der digitalen Infrastruktur weltweit, sowie der Yankee Group, einer führende Marktforschungs- und Beratungsfirma, die Unternehmen auf gewinnbringende Arbeit in einer mobilen Welt vorbereitet.

Informationen zu 451 Research

451 Research, ein Geschäftsbereich von The 451 Group, bietet kontinuierliche Marktforschung, Marktdaten und Beratungsdienstleistungen mit dem Schwerpunkt der Innovation der Informationstechnik in Unternehmen. Die über 60 Analysten von 451 Research liefern entscheidende und frühzeitige Einblicke in die Wettbewerbsdynamik der Innovation in aufstrebenden Technologiesegmenten wie dem Cloud Computing, der Technologie für Rechenzentren und Dienstleistungen für Internet-Infrastrukturen. Die Veröffentlichung täglich aktueller, präziser und erkenntnisreicher Marktforschungsergebnisse, regelmäßige tiefer gehende Berichte, Datenwerkzeuge, Forschung zu Marktgröße und -anteilen, Beratung durch Analysten sowie Konferenzen und Veranstaltungen liefern den Kunden des Unternehmens wertvolle Informationen. Die Kunden des Unternehmens aus Handels-, Investment-, Betreiber- und Verbraucherorganisationen verlassen sich zur Unterstützung der strategischen und taktischen Entscheidungsfindung auf die Erkenntnisse von 451 Research.

Informationen zum Uptime Institute

Das Uptime Institute, ein Geschäftsbereich von The 451 Group, bietet unabhängige, innovative Ideen, Güteprüfungen, Bildung und Dienstleistungen für Rechenzentren und die aufstrebende Branche der digitalen Infrastruktur weltweit. Das Uptime Institute ist vor allem für die Entwicklung und globale Verwaltung des Tier Standards für das Design, den Bau und die operationelle Nachhaltigkeit von Rechenzentren bekannt. Das Institut dient allen Interessengruppen der Branche, konzentriert sich jedoch auf Unternehmen und unabhängige Eigentümer und Betreiber von Rechenzentren. Auch Hersteller von Informationstechnik und Ausrüstung für Rechenzentren, Dienstleister, Designtechniker und Anlagenbauer werden bedient. Zu den Dienstleistungen, die über die Sparte Uptime Institute Professional Services angeboten werden, gehören die Prüfung und Zertifizierung von Infrastrukturen und deren Management im Rahmen der Industriestandards für operationelle Nachhaltigkeit des Uptime Institute.

Informationen zur Yankee Group

Die Yankee Group, ein Geschäftsbereich von The 451 Group, ist eine führende Marktforschungs- und Beratungsfirma, die Unternehmen darauf vorbereitet, in einer mobilen Welt gewinnbringend zu arbeiten. Herzstück ihres Angebots ist die hausinterne Marktforschung und Analyse von Anschauungen, Verhalten und Nutzungsmustern von Mobilfunknutzern. Auf der Basis dieser Marktforschung bietet Yankee eine Reihe prozessfähiger Daten, Einblicke sowie Beratung für Marketing-, Strategie- und Produktfachleute, die die Mobilitätsrevolution in führenden Unternehmen in aller Welt vorantreiben.

Informationen zu Tech:Touchstone

Tech:Touchstone organisiert Treffen für Geschäftskontakte für den IT-Sektor, in dem persönliche Kommunikation von größter Bedeutung ist, um komplexe Probleme, Lösungen und Wertversprechen in vollem Umfang zu verstehen. Das Veranstaltungsportfolio des Unternehmens konzentriert sich auf strategischen Branchendebatten und Wachstumsmarktsektoren. Auf diese Weise soll eine kooperative Lernumgebung für IT-Führungskräfte geschaffen werden, bei denen Zeit oftmals ein knappes Gut ist, und qualitativ hochwertige Gespräche zwischen allen Beteiligten ermöglicht werden.

