Wohnimmobilien in den USA mit Wechselstrommodulen von ET Solar ausgestattet

München (ots/PRNewswire) - Die ET Solar Group Corp. (ET Solar), ein führender Anbieter von Komplettlösungen für Solaranlagen, gab heute die Fertigstellung und den Netzanschluss mehrerer PV-Projekte in Kalifornien und Colorado bekannt. Dabei wurden Wohnimmobilien mit ET Solars neuen Wechselstrommodulen mit integriertem Mikro-Wechselrichter ausgestattet.

Die Wechselstrommodule eignen sich für Wohnimmobilien und kleine Gewerbeimmobilien. Sie zeichnen sich durch ihren hohen Stromertrag und eine intelligente Überwachung der Modulleistung aus und sind leicht zu installieren. Eine "Plug-and-Play"-Funktionalität zur Verschaltung der Module und flexible Designmöglichkeiten für verschiedene Ausrichtungen und Verschattungen erleichtern die Montage. Das Wechselstrommodul ist auch in Verbindung mit ET Solars trägerfreier Modulserie erhältlich, die mit dem Montagesystem Zep Solar kompatibel ist.

"Unser Kunde ist mit der Leistung außerordentlich zufrieden", sagte Brandon Magsam, CEO von Solar Energy Solutions (SES). "An Tagen mit Temperaturen unter null konnten wir eine Wechselstromleistung von bis zu 6.203,30 kW messen. Das entspricht 92 % unserer installierten Gleichstromkapazität, und das trotz des schlechten Einstrahlungswinkels der Sonne zu dieser Zeit [Januar] des Jahres."

Der CEO von NextEnergy, Randy Kauffman, hat im Verlauf von knapp 13 Jahren mehr als 1.000 Solaranlagen verkauft und installiert. Er erklärte: "Wir suchen alle nach Produkten, die leicht zu installieren und zuverlässig sind und eine höhere Leistung bringen. Nachdem wir die Module des Typs ET660250BAC installiert haben, wirft mein Unternehmen Gewinn ab, und meine Kunden sind ebenfalls glücklich. Die Zufriedenheit der Kunden mit dem Produkt von ET Solar steht bei NextEnergy an erster Stelle."

Dennis She, Präsident und CEO von ET Solar, äußerte dazu: "Wir sind uns der Verantwortung unseren Kunden gegenüber, Produkte von überragender Qualität zu liefern, sehr bewusst. So wollen wir Kundenwünsche bedienen und unsere Position als wettbewerbsfähiges Photovoltaikunternehmen erhalten. Für einen maximalen Kundennutzen werden wir auch in Zukunft zuverlässige Produkte und Lösungen liefern."

ET Solar bietet für die Installation der Wechselstrommodule einen umfassenden technischen Support. Dazu gehören die Anordnung der Module, Einphasenschaltbilder sowie Materiallisten für Kundenaufträge. Wechselstrommodule sind in Kalifornien und New Jersey erhältlich.

Informationen zu ET Solar

ET Solar ist ein führender Anbieter von Komplettlösungen für Solaranlagen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika und bietet seinen Kunden in über 50 Ländern Solarmodule, schlüsselfertige Lösungen und BOS-Bauteile.

Informationen zu NextEnergy

NextEnergy ist seit beinahe 13 Jahren in der Bucht von San Francisco präsent. Das Unternehmen hat bereits mehr als 1.000 Solaranlagen auf Wohn- und Gewerbeimmobilien installiert. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.nextenergy.com oder wenden Sie sich per E-Mail an Randy randy @ nextenergysolar.com.

Informationen zu SES

Das Geschäftsfeld von SES umfasst Energielösungen von Design, Beschaffung und Installation bis zur Entwicklung von Großprojekten. Weitere Informationen finden Sie auf http://ses-solarenergy.com/.

Web site: http://etsolar.com/ http://www.nextenergy.com/ http://ses-solarenergy.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Ivanka Geng, +86-25-8563-2010, Durchwahl 8071, Mobil:

+86-137-7091-8683