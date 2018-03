EANS-Stimmrechte: Wiener Privatbank SE / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Wien, am 04. Februar 2013. Die Wiener Privatbank SE teilt gemäß § 93 BörseG mit, dass entsprechend der ihr am 01.02.2013 zugegangenen Mitteilung im Sinne des § 91 Abs. 1 BörseG, die Alpha Global Ltd. (Suite, Level 2, TG Complex, Brewery St. Mriehel, Birkirkara, Malta) am 31.01.2013 140.000 Stück stimmrechtsberechtigte Aktien an der Wiener Privatbank SE (ISIN AT 0000741301), was einem Anteil von 3,27 % des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht, erworben hat.

Weiters teilte uns die Concilium FZE (P.O. Box 31291, Jazeera Al-Hamra, RAS AL KHAIMAH, Vereinigte Arabische Emirate) am 01.02.2013 mit, dass sie per 31.12.2012 200.000 Stück stimmrechtsberechtigte Aktien an der Wiener Privatbank SE gehalten hat, das sind 4,68 % vom Grundkapital der Gesellschaft.

Unter Berücksichtigung der von der Alpha Global Ltd. und Concilium FZE an der Wiener Privatbank SE gehaltenen Aktien, die miteinander über den gemeinsamen Alleingesellschafter Herbert Schoderböck verbunden sind, überschreiten die Alpha Global Ltd. und Concilium FZE die Schwelle von 5 % und halten nunmehr 7,95 % am Grundkapital der Wiener Privatbank SE.

Wiener Privatbank SE

