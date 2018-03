Delta Partners Capital kündigt ersten 100 Millionen US-Dollar-Abschluss seines Fonds' Emerging Markets TMT Growth Fund II' an

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Delta Partners Capital freut sich, den ersten Abschluss des Delta Partners Emerging Markets TMT Growth Fund II (der "Fonds") mit Beteiligungszusagen von insgesamt 100 Millionen US-Dollar bekanntzugeben. Zu den Investoren des ersten Abschlusses gehören die IFC (Weltbankgruppe), NTT DOCOMO und eine Reihe führender Family Offices aus Europa und dem Nahen Osten. Die Delta Partners Group, als Sponsor des Fonds, und ihre Geschäftspartner haben Beteiligungszusagen von 20 Millionen US-Dollar für den Fonds gemacht.

Bei dem Fonds handelt es sich um ein auf den Kaimaninseln domiziliertes Anlageinstrument mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Die Beratung erfolgt durch einen Manager mit Zulassung von der Finanzaufsichtsbehörde von Dubai (DFSA). Der Fonds hat eine Zielgrösse von 350 Millionen US-Dollar und eine fixe Obergrenze von 500 Millionen US-Dollar. Der Fonds investiert in Wachstumskapital und ausgewählte Buyout-Chancen in den Bereichen Telekommunikation, Medien und damit zusammenhängender Technologien in ganz Afrika, Mittel- und Osteuropa, im Nahen Osten und Südostasien. Er wird sich streng an umweltbezogene, soziale und staatliche Richtlinien halten und seinen Investoren die Chance bieten, an einem der spannendsten Sektoren in einigen der am schnellsten wachsenden Ökonomien der Welt zu partizipieren.

Geoffrey D. Fink, Managing Partner und Head of Investments, dazu:

"Wir sind sehr erfreut, unser erstes Abschlussziel erreicht zu haben und eine Weltklassegruppe an institutionellen Ankerinvestoren für den Fonds interessieren zu können. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch unser tiefgreifendes Know-how im TMT und unsere deutliche Präsenz in aufstrebenden Märkten einzigartig positioniert sind, um attraktive Chancen in diesem dynamischen Sektor zu identifizieren und zu ergreifen und damit den Unternehmen aus unserem Portfolio messbaren Mehrwert bieten zu können."

Anmerkung

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen stellen kein Verkaufsangebot dar und auch keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Fondsanteilen, weder in den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten noch in irgendeiner anderen Rechtsordnung. Die Fondsanteile wurden weder von der US-Börsenaufsichtsbehörde für die Kontrolle des Wertpapierhandels (SEC) noch von der Börsenaufsichtsbehörde der VAE zugelassen und dürfen ohne eine vorherige Zulassung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Zulassungsverpflichtung weder in den USA noch in den VAE zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

Über Delta Partners

Delta Partners ist das führende TMT-Beratungs- und Investmentunternehmen in den aufstrebenden Märkten. Mit über 180 Experten ist das Unternehmen in 50 Märkten im Nahen Osten, in Afrika, Osteuropa, in den aufstrebenden asiatischen Märkten sowie in Lateinamerika tätig. Delta Partners bietet von seinen Standorten in den VAE, Südafrika, Spanien, Singapur und Kolumbien aus drei sich ergänzende Dienstleistungen an: Managementberatung, Unternehmensfinanzierung und Investments. Delta Partners liefert seinen Kunden und Investoren konkrete Ergebnisse durch seinen exklusiven Branchenschwerpunkt in Telekommunikation, Medien und Technologie sowie durch einen einzigartigen Serviceansatz, der strategische Beratung mit einem praktischen, pragmatischen Ansatz kombiniert. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.deltapartnersgroup.com.

