ORF SPORT + mit der Live-Übertragung der Pressekonferenz nach dem WM-Super-G der Damen

Am 5. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 5. Februar 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Pressekonferenz nach dem Super-G der Damen bei der alpinen Ski-WM in Schladming um 13.30 Uhr, die Höhepunkte vom Fußball-WM-Qualifikationsspiel Österreich -Kasachstan um 11.15 Uhr, von den Austrian Golf Open 2011 um 14.30 Uhr, vom Fußball-EM-Finale 1996 Deutschland - Tschechien um 20.15 Uhr, von der Weltmeisterschaft der Naturbahnrodler in Deutschnofen um 22.15 Uhr und Funsport mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 22.45 Uhr.

Weltpremiere in ORF SPORT +: Der Sport-Spartenkanal des ORF zeigt erstmals die Pressekonferenz der WM-Medaillengewinner, die unmittelbar nach dem Rennen stattfindet, live. Kommentator ist Andreas Felber.

Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 4. Februar, kurzfristige Programmänderungen möglich)

