Aviso: Einladung Pressefrühstück

Gemeinsamer Wahlauftakt ÖVP Klagenfurt Stadt und Klagenfurt Land

Klagenfurt (OTS) - Anlässlich des gemeinsamen Wahlauftaktes der Bezirke Klagenfurt Stadt und Klagenfurt Land dürfen wir zum Pressefrühstück mit Landesparteiobmann Gabriel Obernosterer, Landesrat Wolfgang Waldner, Bgm. Herbert Gaggl sowie Stadtrat Peter Steinkellner einladen.

Mittwoch, 6. Feber 2013

um 9 Uhr im ÖVP Landtagsclub, Landhaus, 2. Stock.

Wir würden uns freuen einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.

Am Mittwoch um 19 Uhr findet der Wahlauftakt der Bezirke Klagenfurt Stadt und Klagenfurt Land in der Schleppe Eventhalle in Klagenfurt statt.

