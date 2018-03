Mit grünem Schwung in den Tag

Die Grünlilie ist die Wohlfühlpflanze im Februar

Wien (OTS) - Beschwingt, fröhlich und voller Lebenskraft präsentiert sich die Wohlfühlpflanze des Monats Februar: die Grünlilie.

Die Wunderpflanze unter den Zimmerpflanzen ist sicher die Grünlilie (Chlorophytum): sie ist sehr pflegeleicht, passt sich an die verschiedensten Standorte an, befeuchtet die Luft, spendet Sauerstoff, reinigt die Raumluft und versorgt die Menschen mit Energie. Kaum eine Pflanze ist vielfältiger einsetzbar.

Sucht man ein Geschenk für zur Wohnungseinweihung ist "Die Schwungvolle" nur zu empfehlen. Sie bindet in hohem Maße Wohngifte und ist daher besonders für Neubauten die optimale Pflanze. Chlorophytum sollte in einem Haushalt und in keinem Büro fehlen. Sie sorgt für gute Laune, verleiht neue Energie bei festgefahrenen Projekten und wenn man mehrere Grünlilien zusammen stellt, potenziert sich die Energie.

"Die Grünlilie ist eine sehr hübsche Zimmerpflanze, die sich auch als Hängepflanze eignet. Sie blüht sehr häufig und an den gelben Trieben bilden sich viele Jungpflanzen, die der Pflanze einen dynamischen Eindruck verleihen", erklärt Franz Sattler, Obmann des Blumenmarketing Austria.

