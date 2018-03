OMD zum dritten Mal an der Spitze des RECMA-Diagnostikberichts

New York (ots/PRNewswire) - In der neuesten Ausgabe des Netzwerkdiagnostikberichts der Research Company Evaluating the Media Agency Industry (RECMA) wurde die Agentur OMD Worldwide von Omnicom Media Group als Nummer Eins der globalen Mediennetzwerke benannt. Dies ist bereits das dritte Mal in ebenso vielen Jahren, dass OMD an der Spitze des Netzwerkdiagnostikberichts steht, den die RECMA seit 2010 in ihrem Portfolio von Messgrößen hat. Zusätzlich stufte die RECMA in ihrem globalen Umsatzbericht vom Juli 2012 OMD als größte globale Medienagentur nach Umsatz mit einem Marktanteil von 10,7 Prozent ein.

Der Netzwerkdiagnostikbericht bewertet globale Agenturen anhand von 14 Leistungskennzahlen in vier Kategorien -- Wettbewerbsfähigkeit bei Ausschreibungen, Dynamik, Spezialisierung und Kundenprofil --, aus denen eine eingehende und umfassende Analyse der Leistungen und Stärken aller Medienagenturen weltweit erstellt wird. Der Bericht vom 28. Januar berücksichtigt jüngste Unternehmensbilanzen, strukturelle Entwicklungen und Veränderungen im Management von Agenturen bis Anfang Januar 2013.

Zusätzlich zu seiner globalen Stellung zeigte OMD eine hohe Stabilität in den Regionen und verdiente sich den ersten Rang in den USA und Asien/Pazifik.

"Diese neueste Anerkennung durch RECMA ist der perfekte Abschluss eines außerordentlichen, von Auszeichnungen geprägten Jahres für das globale OMD-Netzwerk", sagt Mainardo de Nardis, CEO von OMD Worldwide. "Von der beispiellosen Auszeichnung als kreativste Medienagentur zum sechsten Mal in Folge durch Gunn Report und den Gewinn des Preises "Globale Medienagentur des Jahres" von M&M bis hin zum Grand Prix in Cannes und nun dieser neuesten Bestätigung von OMD als vorrangige globale Medienmarke - das alles zusammen ist eine starke Bestätigung unserer Bemühungen zur Bereitstellung integrierter, innovativen Medien- und Marketinglösungen."

INFORMATIONEN ZU OMD WORLDWIDE

OMD Worldwide (www.omd.com) ist eine führende globale Medien- und Kommunikationsagentur mit über 8.000 Beschäftigten in 100 Ländern im Dienst der hochwertigen Marken der Welt. OMD bietet global eine Reihe von Diensten, darunter Kommunikationsstrategie, Medienplanung und Medienkauf, digitale Ausführung, Inhaltserstellung, Unterhaltungsmarketing, Sponsoring und Markenanalyse. OMD ist für seine globale Reichweite, strategische Integration und kreative Innovation bekannt. Die Firma wurde von Gunn Report beispiellos zum sechsten Mal in Folge als kreativste Medienagentur ausgezeichnet und war 2008, 2009 und 2011 globale Medienagentur des Jahres von Adweek und 2002, 2005, 2009 und 2011 Medienagentur des Jahres von Advertising Age.

OMD Worldwide ist ein Unternehmen der Omnicom Media Group, dem Bereich Mediendienstleistungen von Omnicom Group Inc. .

