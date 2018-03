Mercedes-Benz Driving Experience mit Andreas Möller und Christian Karembeu vor dem Länderspiel Frankreich gegen Deutschland / Heißes Duell auf Schnee und Eis: Deutschland besiegt Frankreich

Andreas Möller und Christian Karembeu messen sich im GLK 350 4MATIC BlueEFFICIENCY auf einem zugefrorenen See in Arosa/Schweiz

Unterhaltsames Warm Up für den Länderspiel-Klassiker in Paris

Ex-Fußballstars zeigen sich vom Handling der Fahrzeuge begeistert

Zwei Tage vor dem Klassiker gegen Frankreich freut sich Fußball-Deutschland über einen besonderen Erfolg. Während im Pariser Stade de France noch letzte Vorbereitungen für das Länderspiel der Equipe Tricolore und der DFB-Auswahl laufen, trafen sich im schweizerischen Arosa zwei Fußball-Legenden zum Duell auf der Strecke: Andreas Möller, einst Lenker und Denker im deutschen Mittelfeld, und Frankreichs früherer Spielgestalter Christian Karembeu traten am Steuer eines GLK 350 4MATIC BlueEFFICIENCY gegeneinander an. Auf dem zugefrorenen Arosa-See galt es für die beiden ehemaligen Weltstars, einen anspruchsvollen Parcours mit temporeichen Aufgaben zu meistern.

In sieben Disziplinen mussten die beiden Welt- und Europameister, die zuletzt 1996 in einem Länderspiel aufeinander trafen, ihr Können unter Beweis stellen. Ein Klassischer Slalom- stand dabei ebenso auf dem Programm wie ein Ausweichmanöver bei Höchstgeschwindigkeit sowie Beschleunigungsfahrten und ein Handlingparcours auf Schnee und Eis. Auf dem gefrorenen Untergrund gaben sich die hochmotivierten Filigrantechniker keine Blöße, sodass die Entscheidung erst in den letzten Disziplinen fiel. Beim Sportquiz konnte Christian Karembeu sein Wissen unter Beweis stellen und verkürzen. Auch im anschließenden Elfmeterschießen behielt der Franzose seine Nerven und glich aus. Im entscheidenden Verfolgungsrennen konnte Andi Möller seinem Gegner schließlich enteilen und freute sich über den 4:3 Gesamterfolg des gleichermaßen spannenden wie unterhaltenden Fights.

"Das war eine großartige Challenge, die Christian und mir wirklich alles abverlangt hat", strahlte Andreas Möller. "Solch eine Leistung erhoffe ich mir auch von Jogis Jungs am Mittwoch." Christian Karembeu zeigte sich trotz der knappen Niederlage zuversichtlich: "1990 hat Andi im Länderspiel gegen Frankreich auch das 1:0 erzielt - aber am Ende siegten wir mit 2:1." Mit Blick auf den spiegelglatten Untergrund in Arosa waren sich die beiden einig und erklärten unisono: "Auch am Mittwoch werden wir keine Ausrutscher erleben." Im Mittelpunkt des Interesses der Driving Experience standen nicht nur die Ballkünstler Möller und Karembeu, sondern auch die zwei Mercedes GLK 350 4MATIC BlueEFFICIENCY. Die beiden 306 PS-starken Offroader zeigten auf dem winterlichen Untergrund, was an Kraft und Sportlichkeit in ihnen steckt. Neben Agilität und kompromissloser Durchzugskraft überzeugte insbesondere das souveräne Handling auf eisglatter Piste. "Dank 4MATIC lässt sich der GLK durch nichts aus der Spur bringen", erklärte Andreas Möller, "das Allradsystem agiert so präzise und verlässlich wie unser Mittelfeld". Auch Christian Karembeu zeigte sich tief beeindruckt: "Der neue GLK bewältigt scheinbar mühelos den Spagat zwischen Komfort und Dynamik. Für Sport-und Technikbegeisterte wie mich ist das Handling des Offroaders ein echtes Vergnügen."

Über den Allradantrieb 4MATIC im GLK:

Die 4MATIC des GLK basiert auf der Version der C-, E-, CLS- und S-Klasse, überzeugt aber im Gegensatz zu den Limousinen und Coupés zusätzlich mit einem hohen Durchsetzungsvermögen abseits befestigter Wege. Kraft und Drehmoment werden sowohl im Gelände als auch auf der Straße stets bedarfsgerecht auf alle vier Räder verteilt. Seine Stärken beweist das System vor allem unter ungünstigen Wetterbedingungen wie Nässe, Glatteis oder Schnee. Beim Anfahren und Beschleunigen, in dynamischer Kurvenfahrt oder auf unwegsamem Untergrund sorgt 4MATIC jederzeit für zusätzliche Traktion und ausgezeichnete Agilität bei bester Fahrsicherheit und Energieeffizienz.

