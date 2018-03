Kundendienstzentrum Spittelau seit 1.2. in Vollbetrieb

Wien (OTS) - Mit dem 600 m2 großen Kundendienstzentrum neben der thermischen Abfallbehandlungsanlage setzt Wien Energie neue Maßstäbe bei Beratung und Service. Es werden alle KundenInnenanfragen zu Strom, Erdgas und Fernwärme beantwortet. Mit der Schließung des alten Kundendienstzentrums in der Spitalgasse per Ende Jänner 2013 geht das neue Kundendienstzentrum in der Spittelau in Vollbetrieb.

110.000 Energieberatungen pro Jahr

Seit 1. Februar können nun bis zu rund 110.000 Wienerinnen und Wiener pro Jahr im neuen Flaggschiff von Wien Energie beraten werden. Das sind knapp fünfmal so viele wie bisher an diesem Ort. An insgesamt 18 Beratungsplätzen werden die KundInnen von Wien Energie kompetent informiert und unterstützt, gleichzeitig werden die Wartezeiten verkürzt. Im Kassabereich stehen zwei hochmoderne Kassaautomaten zur Verfügung. KundInnen können so ihren Zahlschein am Automaten selbst scannen und gleich vor Ort bezahlen. Auch RollstuhlfahrerInnen können sich im Kundendienstzentrum Spittelau, das barrierefrei gebaut wurde, problemlos bewegen. Es werden täglich rund 400 bis 500 KundenInnengespräche geführt. Das Kundendienstzentrum liegt verkehrsgünstig und ist mit den U-Bahn-Linien U4 und U6 sowie mit Straßenbahn und Bussen zu erreichen.

Ab jetzt alles an einem Ort

Kundendienstzentrum Spittelau Spittelauer Lände 45 1090 Wien

Strom / Erdgas / Fernwärme

Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch: 8.00 - 15.00 Uhr

Donnerstag: 8.00 - 17.30 Uhr

Freitag: 8.00 - 15.00 Uhr

Anreise: U4, U6 (Station Spittelau), Linie D, 35A und 37A

Telefon: 0800 500 800 - Fax: 0800 500 801

Montag bis Freitag: 7:30 - 18:00 Uhr

www.wienenergie.at

Kultur-Point Spittelau Spittelauer Lände 45, 1090 Wien

Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch: 9.00 - 16.00 Uhr

Donnerstag: 9.00 - 18.00 Uhr

Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr

Telefon: 0810 900 400 - Fax: 01-313 26-2440

(siehe Öffnungszeiten)

Über Wien Energie

Wien Energie ist der größte Energiedienstleister Österreichs. Das Unternehmen versorgt mehr als 2 Millionen Menschen, rund 230.000 Gewerbeanlagen, industrielle Anlagen und öffentliche Gebäude sowie rund 4.500 landwirtschaftliche Betriebe in Wien, NÖ und Burgenland mit Strom, Erdgas und Wärme.

