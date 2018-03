VHS Wien: Frühjahrssemester startet am 11. Februar

Über 12.000 Kurse, Vorträge und Veranstaltungen für alle WienerInnen

Wien (OTS) - Die VHS Wien startet am 11. Februar mit einem umfassenden Angebot von über 12.000 Kursen, Workshops, Vorträgen und Veranstaltungen ins Frühjahrssemester 2013. Ein spezieller Fokus liegt in diesem Semester auf dem Bereich Wirtschaft und Persönlichkeit. Besonders das Lehrgangsangebot der VHS Wien zeichnet den Wirtschaftsschwerpunkt aus. Zahlreiche erfolgreich durchgeführte Lehrgänge ermöglichen den WienerInnen berufliche Weiterbildung und in vielen Fällen den Einstieg in den Arbeitsmarkt.

Erfolgreicher Schwerpunkt "Besser wirtschaften"

Im Frühjahrssemester beginnen wieder mehrere stark nachgefragte Wirtschaftslehrgänge der VHS. Der Wochenendlehrgang "Führungswissen", der umfassende Kenntnisse zur Führung von Teams, Abteilungen, Bereichen und Unternehmen vermittelt, war im Herbstsemester ausgebucht und startet im Frühjahr neu. Ebenso gute Resonanz finden die Angebote im Bereich Projektmanagement. Buchhaltungslehrgänge werden an 8 Standorten der VHS Wien angeboten. Im Frühjahrssemester können sich Interessierte wieder zur/zum "Zertifizierte Fachfrau/Zertifizierter Fachmann in der Buchhaltung" ausbilden lassen und so ihre Kompetenzen und Chancen im Arbeitsprozess steigern.

Niederschwelliges Angebot und soziale Ermäßigungen

Die Kurse und Lehrgänge der VHS zeichnen sich durch ihre Niederschwelligkeit aus. Qualität zu geringen Preisen und aufbauende Strukturen, die auch ohne Vorwissen eine gute Ausbildung ermöglichen, sind das Grundprinzip des Angebots. An der VHS Wien können alle Bevölkerungsschichten ihre Bildungslaufbahn beginnen und mit Topqualifikationen abschließen. Für finanzschwache Zielgruppen bietet die VHS soziale Ermäßigungen.

Jetzt Bildungsgutscheine an der VHS Penzing gewinnen

Rechtzeitig zu Semesterstart gibt es an der VHS Penzing die Möglichkeit, 10 Bildungsgutscheine im Wert von insgesamt 500 Euro zu gewinnen. Zur Teilnahme ist lediglich ein E-Mail an office.penzing @ vhs.at mit dem Betreff "Gewinnspiel" und einer Begründung, wieso die TeilnehmerInnen den Bildungsgutschein gewinnen möchten, notwendig.

Informationen zu allen Angeboten der VHS Wien und den aktuellen Kursprogrammen gibt es am VHS Bildungstelefon unter 01/893 00 83 und auf www.vhs.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Daniela Lehenbauer

Mediensprecherin VHS Wien

Tel.: 01/89 174-100352

Mobil: 0650/820 86 55

Mail: daniela.lehenbauer @ vhs.at