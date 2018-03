BM&FBOVESPAs Finanzinstrumente jetzt in MetaTrader 5

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Die MetaQuotes Software Corp. hat heute eine Vereinbarung mit Brasiliens führender Finanzbörse BM&FBOVESPA abgeschlossen und hat das Recht erhalten, über die Handelsplattform MetaTrader 5 gebührenfrei verzögerte Marktdaten zu übertragen.

Marktdaten oder anders gesagt Marktquotierungen werden von Börsen oft nur gebührenpflichtig bereitgestellt. Die Vereinbarung mit BM&FBOVESPA ermöglicht MetaQuotes, Marktdaten für alle an der BM&FBOVESPA gehandelten Instrumente mit 15 Minuten Verzögerung über die Handelsplattform MetaTrader 5 zu übertragen. Die einzige Ausnahme sind Aktienindizes (wie z. B. der IBO-Index), deren Daten in Echtzeit zur Verfügung stehen.

Um Zugang zu den Quotierungen für an der Börse gehandelte finanzielle Instrumente zu erhalten, muss lediglich das MetaTrader 5 Handelsterminal von der Website des offiziellen brasilianischen Vertreters des Unternehmens (http://www.emc2trading.com.br) heruntergeladen werden. Diese Version der Handelsplattform ist bereits eingerichtet, um die von der BM&FBOVESPA übermittelten Marktdaten zu empfangen, und ermöglicht Ihnen die Arbeit mit solchen Informationen unter Verwendung von Demo-Accounts. Diese Möglichkeit steht allen interessierten Anwendern offen, die an der BM&FBOVESPA handeln.

MetaQuotes' Vertreter gehen davon aus, dass die Vereinbarung mit der BM&FBOVESPA dem Unternehmen dabei helfen wird, seine Position in der Region auszubauen. "Wir setzen uns dafür ein, Tradern in Brasilien die umfangreichste Palette an Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen", sagt Erico Contenta, Leiter von MetaQuotes brasilianischer Niederlassung. Auf diese Weise können wir für unser Unternehmen in dieser Region mehr Aufmerksamkeit erregen und ein schnelleres Wachstum erzielen."

Strategisch gesehen stellt die Vereinbarung mit der BM&FBOVESPA einen weiteren Meilenstein dar in der Zusammenarbeit von MetaQuotes, dem Marktführer in Sachen Forex-Software, mit Finanzbörsen weltweit. Mit diesem Ziel vor Augen hat das Unternehmen die Handelsplattform MetaTrader 5 eigens so gestaltet, dass deren einwandfreier Betrieb in Aktienmärkten gewährleistet ist. Auch mit anderen bekannten Börsen, wie der London Stock Exchange (LSE) oder der Chicago Mercantile Exchange (CME), wurden bereits Geschäftsbeziehungen aufgebaut und ihre Integration in MetaTrader 5 ist derzeit in Arbeit.

Über das Unternehmen MetaQuotes Software Corp. entwickelt Handelsplattformen für Finanzmärkte. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat das Unternehmen fünf Handelsplattformen erstellt, die alle notwendigen Front-End- und Back-Office-Komponenten enthalten. Derzeit ist das Unternehmen Marktführer im Bereich Forex-Software und zählt über 600 Brokerhäuser und Banken zu seinen Kunden. Mit MetaTrader 5 möchte MetaQuotes sich über den Devisenmarkt hinaus entwickeln und seine Position in den Aktienmärkten verstärken. http://www.metaquotes.net

Über MetaTrader 5 MetaTrader 5 erschien im Jahr 2010 und ist eine Handelsplattform für Devisen- und Aktienmärkte. Sie deckt alle Front-End- und Back-Office-Komponenten ab, die für die Bereitstellung von Broker-Dienstleistungen notwendig sind. Die Plattform besticht durch ihr modernes Design, ihre sichere Architektur mit guter Fehlertoleranz sowie eine hohe Leistungsfähigkeit und flexible Kontrollmöglichkeiten. MetaTrader 5 wurde bereits von einer Reihe von Finanzbörsen zertifiziert und wird von Brokern zum Handel in Aktienmärkten und im Devisenmarkt gleichermassen verwendet. http://www.metatrader5.com

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der MetaQuotes Software Corp., Tel.: +357 25 875

134, press @ metaquotes.net