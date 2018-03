Startschuss für den Fotomarathon der Friedhöfe Wien

1 Jahr. 4 Jahreszeiten. 46 Friedhöfe.

Wien (OTS) - Wien hat im Unterschied zu anderen Metropolen schon immer eine ganz besondere Beziehung zum Thema Friedhöfe gepflegt. Der Zentralfriedhof ist der zweitgrößte Friedhof in ganz Europa und darüber hinaus existieren noch 45 weitere Friedhofsanlagen der Friedhöfe Wien im Stadtgebiet. Ein Friedhof ist aber nicht nur eine Ruhestätte für Verstorbene, er ist genauso ein Ort der Ruhe und Erholung für Spaziergänger, eine Rückzugszone für viele Tiere und ein Ort, an dem Kultur, Tradition und Zeremonien gelebt werden können.

Ein Jahr lang haben alle Interessierten Zeit, besondere Perspektiven, Stimmungen oder Momente mit der Kamera auf den Friedhöfen in Wien einzufangen. Der Wettbewerb unter dem Motto "1 Jahr. 4 Jahreszeiten. 46 Friedhöfe." wird von der Friedhöfe Wien GmbH veranstaltet und richtet sich sowohl an Hobby- als auch Profi-Fotografen jeden Alters und jeder Nationalität. Der Fotowettbewerb läuft von 4. Februar 2013 bis 4. Februar 2014. www.wienfotografiert.at

Kategorien

Kategorie 1: LEBENSRAUM FÜR TIERE

Auf Wiens Friedhöfen tummeln sich die unterschiedlichsten Lebewesen - vom Reh oder Hasen, vom seltenen Singvogel bis zum allseits bekannten Marienkäfer. Geduld und Ausdauer sind hier ebenso gefragt wie ein wachsames Auge und gute Beobachtungsgabe.

Kategorie 2: FRIEDHÖFE SIND KULTUR

Die Beschäftigung mit Themen, die über den Tod hinaus reichen, hat viele Architekten und Künstler zu ganz besonderen Werken inspiriert. Überraschen Sie uns mit ungewöhnlichen Blickwinkeln, die unsere Baudenkmäler interessant in Szene setzen. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt - von der klassischen Architekturaufnahme bis zum überraschenden Detail, von der gekonnten Innenaufnahme bis zum Schwarzweiß-Motiv.

Kategorie 3: ERHOLUNGSRAUM

Friedhöfe sind Inmitten des Trubels der Stadt auch Oasen der Ruhe für Erholungssuchende und Natur-Genießer, in denen man aus dem Stress aussteigen und neue Energien tanken kann. Zeigen Sie uns anhand Ihrer ideenreichen Fotos, auf welch unterschiedliche Art und Weise Friedhöfe für Freizeit und Entspannung genutzt werden können.

Kategorie 4: STIMMUNGSVOLLE MOMENTE

Ein stiller Morgen, die ersten Sonnenstrahlen leuchten durch den Nebel, einzig das Vogelgezwitscher ist zu hören. Buntes Herbstlaub fällt auf alte Grabsteine, Schneeflocken legen sich sanft über die stillen Wege der Friedhöfe: Kaum ein anderer Ort in der Stadt kann so stimmungsvoll sein wie ein Friedhof. Ob Sie eine Landschaftstotale oder das Portrait eines Baumes am Friedhof zeigen, spielt keine Rolle. Es kommt hier vielmehr auf den richtigen Augenblick einer vergänglichen Stimmung und Ihr Auge an.

Teilnahme

Auf der Wettbewerbshomepage www.wienfotografiert.at gibt es nähere Informationen. Die Einreichung der Bilder erfolgt ebenfalls über die Homepage. Infos zu den Friedhöfen finden Sie auf der Homepage der Friedhöfe Wien www.friedhoefewien.at.

Tolle Preise

In jeder Kategorie werden von einer Jury (mit Fach-Experten) die Plätze 1 - 3 vergeben. Aus den einzelnen Siegern der vier Kategorien wird dann zusätzlich noch ein Gesamtsieger ermittelt. Der Gesamtsieger erhält ein E-Bike, im Wert von 2.000 Euro, zur Verfügung gestellt von Wien Energie. Jeder der 4 Kategorie-Sieger gewinnt einen Thermengutschein im Wert von 500 Euro. Die Zweitplatzierten dürfen sich über je einen Gutschein von Foto Sobotka im Wert von 200 Euro freuen, alle Drittplatzierten erhalten je einen Gutschein von Cyberlab.at im Wert von 50 Euro. Darüber hinaus erhalten alle Teilnehmer, deren Bilder es bis in die Finalrunde geschafft haben, eine Urkunde und eine Einladung zur Siegerehrung.

Über die Friedhöfe Wien GmbH

Die Friedhöfe Wien sind für 46 interkonfessionelle Friedhöfe in Wien verantwortlich und betreuen rund 550.000 Grabstellen. Mit dem Wiener Zentralfriedhof betreuen die Friedhöfe Wien den zweitgrößten Friedhof Europas. Ihre Aufgabe umfasst die Errichtung und Erhaltung sowie die Vergabe und Verwaltung dieser Gräber. Auch Instandhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen gehören zu den Tätigkeiten. Mehr als 1.600 ehrenhalber von der Stadt Wien gewidmete Grabstellen werden von den Friedhöfen Wien betreut. Die Unternehmenszentrale der Friedhöfe Wien und das Kundenservice befinden sich in der Simmeringer Hauptstraße 339, 1110 Wien.

