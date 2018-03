Film ab! Langenscheidt erweitert sein vielfältiges Angebot durch neue Online-Videokurse

München (ots) - Mit Videos auf unterhaltsame, effektive und zeitlich flexible Weise Fremdsprachen lernen: unter www.langenscheidt.de/onlinevideokurse bietet Langenscheidt ab sofort 18 verschiedene Online-Videokurse zu den Sprachen Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch sowie Business English in den Niveaustufen A1 bis C1. Die mit Muttersprachlern gedrehten Sprachlernvideos erzählen authentische Geschichten aus Alltag und Beruf. Mit passenden interaktiven Übungen und Lernspielen kann das neu gelernte Wissen trainiert und gefestigt werden. Ein- und ausschaltbare Untertitel, Transkript sowie ein Download-Bereich mit zusätzlichen Lernmaterialien runden das Angebot ab. Je nach Bedarf und Kurs kann der Nutzer zwischen einer Laufzeit von 3, 6 oder 12 Monaten wählen. Dabei gibt es die Möglichkeit in Monatsraten oder für die komplette Laufzeit mit 10% Rabatt zu bezahlen.

Angefangen bei "Englisch für Einsteiger" über "Französisch für Refresher mit Krimi" bis hin zu "Business English Complete" bieten 21 bis maximal 120 szenisch aufbereitete Lektionen Einblicke in typische Situationen des Alltags oder der Geschäftswelt. Die kleinen Geschichten werden von muttersprachlichen Schauspielern dargestellt. So lernt der Nutzer wichtige Vokabeln und Redewendungen gleich in konkreten Situationen und in der korrekten Aussprache. Wer möchte, kann die Dialoge mittels ein- und ausblendbarer Untertitel sowie dem Transkript am rechten Bildschirmrand mitverfolgen. Bei einigen Kursen sorgt ein spannender Lernkrimi für zusätzliche Unterhaltung. Ergänzt werden die Online-Videos durch interaktive Übungen, die das Gelernte festigen. Schritt für Schritt werden hier Wortschatz und Grammatik geübt.

Langenscheidt Videokurs

Englisch für Einsteiger mit Krimi

Englisch für Referesher mit Krimi

Englisch für Einsteiger

Englisch für Fortgeschrittene

Englisch Complete

Business English

Englisch für Fortgeschrittene mit Reise Special

Französisch für Refresher mit Krimi

Spanisch für Einsteiger mit Krimi

Spanisch für Refresher mit Krimi

Italienisch für Einsteiger mit Krimi

Italienisch für Refresher mit Krimi

Business English Kommunikation

Business English Meetings

Business English Verhandlungen

Business English Präsentieren

Business English Small talk

Business English Intensivtraining

