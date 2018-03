Neu und lecker: Hundenassnahrung "PLATINUM MENU" jetzt mit zwei neuen Geschmacksrichtungen aus 83 % Frischfleisch und Frischfisch

Bingen am Rhein (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

PLATINUM, Hersteller der gleichnamigen natürlichen Tiernahrungs- und Tierpflegeserie, hat zwei neue Sorten seiner hochwertigen Nassvollnahrung für erwachsene Hunde auf den Markt gebracht:

"PLATINUM MENU" gibt es ab sofort auch in den Varianten "Fish+Chicken" und "Turkey+Salmon". PLATINUM ergänzt damit seine äußerst erfolgreiche Nassnahrungsserie "PLATINUM MENU", die es bislang in der Geschmacksrichtung "Chicken" gab.

Für die beiden neuen Sorten werden neben frischem Hühnchen zum ersten Mal auch frischer Truthahn, frischer Lachs, frischer Thunfisch und frische Sardinen verarbeitet. Das besondere Alleinstellungsmerkmal dieser einzigartigen Vollnahrung für Hunde: "PLATINUM MENU" wird stets aus mindestens 83 Prozent frischem Fleisch und frischem Fisch sowie ohne die künstliche Beimischung von Wasser zubereitet. Die Nahrung wird vielmehr ausschließlich im eigenen Saft schonend gegart, sodass die für die Vierbeiner so wertvollen Nährstoffe unverwässert erhalten bleiben. Auf diese Weise setzt sich PLATINUM deutlich von den Produkten anderer Tiernahrungshersteller ab.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit den beiden neuen Sorten unsere Produktvielfalt erweitern und somit Hund und Herrchen noch mehr Auswahl bei der täglichen Futterwahl bieten können", erklärt Doreen Jähne, Geschäftsführerin der PLATINUM GmbH & Co. KG in Bingen am Rhein. Schließlich gehöre es zur PLATINUM-Unternehmensphilosophie, die Natur des Hundes, der ja bekanntermaßen vom Wolf abstammt, zu achten. Dies gilt laut Doreen Jähne insbesondere beim Thema Ernährung - so habe schon immer neben frischem Fleisch auch frischer Fisch auf dem natürlichen, ursprünglichen Speiseplan des Wolfes gestanden. "Diesem Anspruch werden wir mit den beiden neuen Sorten von 'PLATINUM MENU' gerecht", betont die Geschäftsführerin und ergänzt:

"Selbstverständlich gilt auch für die neuen Varianten 'Fish+Chicken' und 'Turkey+Salmon' unser PLATINUM-Reinheitsgebot!" Damit garantiert der Hersteller, dass all seine Nahrungsmittel für Hunde gänzlich frei von Lockstoffen und Geschmacksverstärkern sind.

Weitere Informationen über die beiden neuen Sorten von "PLATINUM MENU" sowie über die gesamte PLATINUM-Produktpalette sind online unter www.platinum.com zu finden - dort kann die Nassvollnahrung für erwachsene Hunde auch direkt bestellt werden.

Über die PLATINUM GmbH & Co. KG:

Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Bingen am Rhein wurde im Jahr 2004 gegründet. Die Leitphilosophie von PLATINUM lautet: den Tieren genau die Nahrung und Pflege zu bieten, die ihrer Natur entspricht. So vertreibt PLATINUM unter der gleichnamigen Marke eine Auswahl an natürlichen Produkten: Neben der hochwertigen Trockennahrung für erwachsene Hunde und für Welpen (PLATINUM ADULT bzw. PLATINUM PUPPY) sind auch die Hunde-Nassvollnahrung PLATINUM MENU sowie eine natürliche Zahnpflegeserie für Hunde und Katzen (PLATINUM ORAL CLEAN+CARE) erhältlich. Der Anspruch von PLATINUM ist es, mit seinen Produkten dem Verbraucher stets das beste, weil artgerechteste Produkt im jeweiligen Marktsegment zu bieten. Der Hersteller legt außerdem größten Wert auf die kompetente Beratung seiner Kunden sowie auf die glasklare Transparenz bei Inhaltsstoffen und Zusammensetzung seiner Tiernahrungs- und Tierpflege-Produkte, die im Direktvertrieb erhältlich sind. Weitere Informationen sind online unter www.platinum.com zu finden.

