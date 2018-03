Lotto: Solosechser aus Kärntner gewinnt 1.000.000,- Euro

Joker: Steirer knackt Jackpot und erhält 360.000,- Euro

Wien (OTS) - Eine Million Euro gerade aus - so viel ist der Tipp eines Kärntners wert, der mit einem Normalschein an der Lotto Ziehung am Sonntag teilnahm. Er war der einzige, der die "sechs Richtigen" auf seiner Quittung hatte. Der Glückliche hatte die "sechs Richtigen" in den dritten von insgesamt sechs Tipps gesetzt.

Zwei Spielteilnehmer erhalten für ihren Fünfer mit Zusatzzahl je mehr als 63.000,- Euro. Ein Wiener war dabei mit dem System 00/8 erfolgreich, ein Niederösterreicher setzte auf einen Quicktipp. Und beiden fehlte die Zahl 38 zum Sechser.

6 aus 45" verlost zehn Reisen für zwei - mit Lotto zum Karneval in Rio

Der Karneval in Rio de Janeiro ist eine der Hauptattraktionen der Stadt. Die vielfarbige Parade der Sambaschulen gehört zu den größten Festen der Welt. Bei diesem Fest dabei sein, das ermöglicht Lotto jetzt zehn Gewinnern samt Begleitung. Denn Lotto "6 aus 45" verlost zehn Reise zum Karneval in Rio für zwei, inklusive Flüge, einer Woche Aufenthalt und 5.000,- Euro Taschengeld.

Die Lotto Promotion erstreckt sich über einen Zeitraum von vier Ziehungen. Voraussetzung, um die Chance auf die Reise zum Karneval nach Rio zu wahren: Man muss mit zumindest einem Lotto Tipp an zumindest einer der vier Ziehungen von Mittwoch, den 6. Februar bis Sonntag, den 17. Februar 2013 mitspielen.

Die Ausspielung der zehn Urlaubsreisen erfolgt am Sonntag, den 17. Februar 2013 nach der Lotto Ziehung unter notarieller Aufsicht. Die Gewinner melden sich beim Kunden Service Center der Österreichischen Lotterien, Tel.: 0810 100 200.

Joker

Beim Joker gab es am Sonntag eine Quittung mit der richtigen Zahlenkombination. Ein Steirer freut sich mit dem "Ja" zur richtigen Jokerzahl über mehr als 360.000,- Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung von Sonntag, 3.2.2013:

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 2 Fünfer+ZZ zu EUR 63.229,20 130 Fünfer zu je EUR 1.061,10 246 Vierer+ZZ zu je EUR 196,20 5.961 Vierer zu je EUR 38,10 6.399 Dreier+ZZ zu je EUR 17,20 91.454 Dreier zu je EUR 44,40 249.856 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 4 13 16 19 29 38 Zusatzzahl: 35

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung von Sonntag, 3.2.2013:

1 Joker zu EUR 360.095,60 11 mal EUR 7.700,00 104 mal EUR 770,00 1.232 mal EUR 77,00 11.458 mal EUR 7,00 113.478 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 8 4 5 7 5 9

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Mag. Günter Engelhart, Gerlinde Wohlauf

Tel.: 01 790 70 / 1910, 01 790 70 / 1920



www.lotterien.at

www.win2day.at