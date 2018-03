Mevisto & Bestattung Furtner: Neu in Wien: Edle Generationensteine

Wien (OTS) - Rubine oder Saphire aus Elementen Verstorbener bietet neu Bestattung Furtner in Wien an. Die edlen Generationensteine sind erstmals auf der "Senior aktuell"-Messe zu sehen. Der Erfinder des Verfahrens, die Firma Mevisto aus Oberösterreich, stellt die Weltneuheit her.

Ein Rubin oder Saphir ist ein dauerhaftes Erinnerungsstück an liebe Angehörige. Den so genannten Generationenstein kann man bei sich tragen, auch als Schmuckstück. Aus Haaren Lebender oder Verstorbener oder der Urnenasche werden Elemente extrahiert und zum einzigartigen Edelstein verarbeitet. Aus dem Grundstoff entsteht ein Naturton. Rot- oder Blautöne leuchten durch zusätzliche Oxide.

Akribisch hat Gerald Reiter, 51, aus Ohlsdorf in Oberösterreich das Verfahren in zwei Jahren mit seinem Team entwickelt. Die patentierte Weltneuheit besteht darin, dass mehrere Elemente des Menschen im Generationenstein gebunden und wissenschaftlich nachgewiesen werden können. Die Herstellung dauert zirka vier Wochen und kostet ab 1.760 Euro für zwei Carat. Schichtweise wird der Kristall aufgebaut und durch ausgesuchte Handschliffe besonders brillant. Individuelle Größen bis zwölf Carat und Schliffe sind möglich. Die Produktpalette kann in Wien auf der "Senior aktuell" Messe und bei Bestattung Furtner erstmals besichtigt und besprochen werden.

Bestattung Furtner ist ein junges Unternehmen aus Wien-Floridsdorf, das für Sonderwünsche aller Art offen ist. Unter dem Motto "Menschlich betreut - würdevoll begleitet", überzeugt Melanie Furtner, 26, Wiens einzige Bestatterin, durch Kreativität, Einfühlungsvermögen und hohe Servicequalität anspruchsvolle Kunden. Sie ist erster Kooperationspartner von Reiters Firma Mevisto für Ostösterreich und schnürt auch Vorsorgepakete zu Lebzeiten.

Fact Box:

Messe "Senior aktuell", 14. - 17. 2. 2013, täglich von 9.30-18 Uhr, Wiener Stadthalle

Fa. Mevisto & Bestattung Furtner: Stand Nr. 8

Fa. Mevisto GmbH, 4656 Kirchham, Laizing 10,

Tel.: 07612/47 600 500, mailto: stones @ mevisto.eu

www.mevisto.eu

Ein Unternehmen der Innotech-Gruppe

Bestattung Furtner, 1210 Wien, Schwaigergasse 25,

Tel.: 01/255 99 19 (24/365-Helpline), office @ bestattungsunternehmen.co.at www.bestattungsunternehmen.co.at

