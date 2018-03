BetVictor kündigt Freischaltung von B2B-Website rechtzeitig zur ICE 2013 an

London (ots/PRNewswire) - BetVictor, eines der führenden und profiliertesten Wettunternehmen Europas, freut sich, die Freischaltung seiner neuen Website http://www.betvictorb2b.com/ [http://www.betvictorb2b.com], auf der seine neuen interessanten B2B-Dienstleistungen und Produkte vorgestellt werden, rechtzeitig zur ICE 2013 ankündigen zu können.

Ron Regan, Entwicklungschef bei BetVictor, B2B erklärte: "Diese interessante Entwicklung, unsere neue B2B-Website, erlaubt Ihnen als potenzieller Partner, sich stärker visuell über unser Lösungen zu informieren. Wir wollen Ihnen ermöglichen, ohne hohe Betriebs- und Nebenkosten auch mit grösseren Betreibern zu konkurrieren."

BetVictor B2B wird auf der ICE 2013 am 4.- 6. Februar im ExCel Centre ausstellen und würde sich freuen, Sie an Stand A258 zu begrüssen, wo unser erfahrenes Team Ihnen gern zeigt, wie Sie Ihre Rendite optimieren und Ihr Unternehmen wachsen lassen können.

Regan fügte hinzu: "Wir werden unser Betreibermodell für Sportwetten und Casino-Angebote über das Internet, Mobilgeräte und Tablets demonstrieren; kommen Sie also vorbei und reden Sie mit uns."

Victor Chandler, Vorstandsvorsitzender von BetVictor, fügte hinzu:

"Ich freue mich riesig über die Chancen von BetVictor im B2B-Spielsektor, für den wir meiner Meinung nach bestmögliche Lösungen bei den Schlüsselprodukten und wichtigen Branchen entwickelt haben. Wir gelten seit Langem als vertrauenswürdiger Partner und Pionier in der Spielbranche und freuen uns, auf der ICE zukünftigen Partnern zu begegnen und mit ihnen über Pläne und Lösungen zu diskutieren."

Das 1946 als Victor Chandler gegründete Unternehmen BetVictor hat über eine halbe Millionen Kunden in 160 Ländern; sein oft als Visionär beschriebener Vorsitzender Victor Chandler, der schon früh auf die Wachstumschancen der internationalen Märkte aufmerksam wurde, siedelte die Firma 1999 nach Gibraltar um, von wo er Sportwetten ohne die im UK fällige Steuer von 9 % anbieten konnte.

2006 schrieb die Racing Post, dass Chandler "wohl der bekannteste Buchmacher der Welt" ist und seine Firma mit ihrer Reputation als Pionier in der Wettbranche weiter wächst und von dem Wunsch und Willen geleitet ist, die wechselnden Ansprüche und Erwartungen ihrer wachsenden Kundenbasis zu erfüllen und befriedigen.

Im Januar 2012 wurde Victor Chandler in Übereinstimmung mit seiner neuen Website betvictor.com in BetVictor umbenannt, um in allen internationalen Märkten sofort erkannt zu werden, auch wenn das UK weiterhin im Mittelpunkt seines internationalen Geschäfts steht.

