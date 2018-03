Gü eröffnet die Frühlingssaison

Mango & Passionsfrucht und Limetten Cheesecakes - 2 neue Gü Produkte in den Regalen österreichischer Supermärkte

London/Wien (OTS) - Eine Vielzahl an Gü-Fans haben in den vergangenen Monaten immer wieder nach dem Gleichen verlangt: Wann kommt der Key Lime Pie nach Österreich und gibt es die Mango & Passionsfrucht Cheesecake Minis auch in Gläsern? Chefpatissier Fred Ponnavoy hat sich diese Wünsche zu Herzen genommen und - Here it is!

Als Limetten Cheesecake und Mango & Passionsfrucht Cheesecake kommen die heißbegehrten Produkte nun auf den österreichischen Markt.

Der neue Limetten Cheesecake verzaubert vor allem durch seinen köstlich exotischen Biskuitboden, beschichtet mit Creme der peruanischen Limette und Mascarpone Cheesecake. Der Clou des Biskuitbodens: Indonesischer Palmenblüten-Zucker. Aus dem Nektar der indonesischen Palmenblüten wird ein Saft gewonnen und zu Palmenblüten-Zucker verarbeitet. Mit Ingwer aromatisiert verleiht dieser dem Cheesecake seine sanft pikante Note.

Der wunderbare Mango & Passionsfrucht Cheesecake im neuen Format besticht durch seinen weichen Biskuitboden, der von Passionsfrucht und einer süßen Mango Creme überzogen und von einem reichhaltigen Passionsfrucht Cheesecake bedeckt ist.

Die fruchtig seidigen Cheesecakes fügen sich perfekt in der Riege der gekühlten Gü Desserts ein und flankieren zukünftig die Klassiker wie den Zitronen Cheesecake oder das Schokoladen Soufflé. Für den Preis von Euro 3,29 - 3,49 sind beide Sorten in den charakteristischen Gü Gläsern im Zweierpack ab dem 1. April 2013 österreichweit erhältlich.

www.gupuds.com/de oder https://www.facebook.com/GugoesOesterreich

Distribution Österreich:

Uplegger-Food Company GmbH - D- 30851 Langenhagen

Über Gü London:

Gü erfindet eine neue Welt der gekühlten Desserts. Das Unternehmen Gü Chocolate Puds geht im Mai 2003 in Großbritannien an den Start und erreicht bereits im dritten Jahr des Bestehens 25 Prozent Marktanteil in der Kategorie der gekühlten Premiumdesserts. Das preisgekrönte Unternehmen ist heute die Nummer Eins am englischen Markt und exportiert nach Deutschland, Österreich, Frankreich, Norwegen, Australien, Neuseeland, Belgien, Luxemburg, in die Niederlande, die Türkei und die Schweiz. Schätzungsweise jede Sekunde werden irgendwo auf der Welt 3 Gü's gegessen.

Rückfragen & Kontakt:

Gamperling-Öffentlichkeitsarbeit

Mobil: +43 699 1 409 39 02, office @ gamperling.at" target="_blank">www.gamperling.at;office@gamperling.at