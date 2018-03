"20. Wiener Faschingsumzug" am Samstag in Floridsdorf

Wien (OTS) - Seit 25 Jahren besteht die "1. Jedlersdorfer Faschingsgilde" und die närrische Gemeinschaft aus dem 21. Bezirk richtet heuer den "20. Großen Wiener Faschingsumzug" aus. Am Samstag, 9. Februar, geht die lustige Tour um zirka 14.00 Uhr beim Jedlersdorfer Platz los. Sodann flaniert die Narrenschar auf der Route Amtsstraße, Jedlersdorfer Straße, Trillergasse, Brünnerstraße, Lundenburgergasse bis zur Ignaz Köck-Straße, wo der fröhliche Aufmarsch gegen 16.00 Uhr beim "Shopping Center Nord (SCN)" endet. An der spaßigen Prozession beteiligen sich die fünf Wiener Faschingsgilden sowie Gruppen aus Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark. Fünf Musikkapellen, darunter eine "Guggamusi"-Truppe, sowie fesche Trommlerinnen und Gardistinnen begleiten über 20 fantasievoll dekorierte Festwägen. Rund 400 Narren werden zu Fuß unterwegs sein und für Heiterkeit sorgen. Auch die Zuschauer sollen die althergebrachte Wiener Faschingstradition pflegen und witzige Verkleidungen tragen. Informationen: Telefon 0681/10 20 36 17 (Gildenpräsident Peter Binder).

Amüsant: Kaiser Franz Joseph, Hiata-Madl und Urlinger

Eine Jury (Tribüne: Amtsstraße, Frauenstiftgasse) bewertet die Aktivitäten des mitwirkenden Narrenvolks. Die besten Akteure in drei Kategorien (Fußgruppen, Fahrzeuge und Musikgruppen) werden prämiiert. Für Ehrengäste steht eine Tribüne in der Ignaz Köck-Straße 1, vor dem Einkaufszentrum "SCN". In der Nachmittagszeit gestaltet im "SCN" eine Narren-Abordnung der "1. Jedlersdorfer Faschingsgilde" ein humoriges Programm. Zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr kommt es auf der Umzugsstrecke zu zeitweisen Sperren für den Kfz-Verkehr.

Bei dem ausgelassenen Umzug vom Jedlersdorfer Platz zur Ignaz Köck-Straße machen Prinzessin "Domino Blue I.", Prinz "Tom I.", Fanfaren-Bläser, ein Austro-Pop-Trio, Gilden-Abordnungen sowie der Urahn aller Floridsdorfer, der sagenhafte "Urlinger", mit. Dieses wundersame Geschöpf begrüßt die Zuseher mit den Worten "Urli, Urli" und hat mancherlei Überraschungen auf Lager. Die Witzbolde preisen den Wohlgeschmack des Gerstensafts und ein fesches "Hiata-Madl" samt Wolltieren ist ebenfalls mit dabei.

Unüberhörbar gilt an diesem Nachmittag das Motto "Mit Pauken und Trompeten". Anlässlich des 25-Jahre-Jubiläums der "1. Jedlersdorfer Faschingsgilde" stellen sich allerhöchste Gratulanten ein: "Kaiser Franz Joseph" und "Kaiserin Elisabeth" kommen persönlich nach Floridsdorf und winken ihren Untertanen zu. Dies und noch mehr erwartet das Publikum beim "20. Großen Wiener Faschingsumzug". Informationen im Internet: www.jedlersdorfer-faschingsgilde.at. (Schluss) enz

"1. Jedlersdorfer Faschingsgilde"

Präsident Peter Binder

Telefon 0681/10 20 36 17

E-Mail: peterbinder @ chello.at

Schriftführerin Edith Hartmann

Telefon 0664/43 64 734

E-Mail: edith54 @ a1.net

Internet: www.jedlersdorfer-faschingsgilde.at/