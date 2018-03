Jade beginnt das Jahr 2013 mit Verkäufen an fünf Häfen

Christchurch, Neuseeland (ots/PRNewswire) - Jade Software kündigt heute bedeutende Neugeschäfte mit Häfen auf dem US-amerikanischen Kontinent an, die das Terminal-Betriebssystem Master Terminal

betreffen.

Diversified Port Holdings (DPH), ein integriertes Hafen-Logistikunternehmen, wird Master Terminal in fünf seiner Frachtterminals im Südosten der Vereinigten Staaten einsetzen (zwei in Jacksonville und jeweils ein weiteres an folgenden Standorten:

Mobile, New Orleans und Port Everglades).

Der Geschäftsführer von Jade Software, David Lindsay,

erklärt, der

Vertragsschluss mit DPH sei eine bedeutende Chance für das Unternehmen.

"Es geht um einen erheblichen Dollarbetrag und dieses Geschäft wird Jade die Möglichkeit bieten, seine Präsenz in den Vereinigten Staaten weiter auszudehnen und bestehende Kundenbeziehungen auf diesem Markt zu vertiefen."

"Master Terminal zeichnete sich durch seine besondere Eignung für DPHs Stückguthäfen aus. Es bietet ein flexibles und äußerst zuverlässiges System zur Steuerung des operativen Bereichs."

"DPH konzentriert sich auf Effizienzverbesserungen und kämpft intensiv um Marktanteile - und Master Terminal wird ihnen das nötige Rüstzeug bieten", so Lindsay.

Im Zuge des Entscheidungsprozesses reisten fünf Unternehmensvertreter von DPH im Juli nach Neuseeland, um sich mit den Master Terminal-Standorten Nelson, Port Otago und CentrePort vertraut zu machen.

DPH-Technologievorstand (CIO) Dennis Rhodes erklärte: "Nach eingehender Prüfung der verfügbaren Terminal-Betriebssysteme war Master Terminal das einzige System, das den Anforderungen unserer Stückgutterminals entsprach. Die Funktionalität und der Nutzen von Master Terminal haben uns ebenso wie die Kompetenzen des gesamten Jade-Teams beeindruckt."

"Wir erwarten, dass Master Terminal nach der Implementierung zu Effizienzverbesserungen in all unseren Terminals führen und dem Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen bieten wird", so Rhodes.

Die Implementierung in den Häfen von DPH wird im ersten Quartal 2013 beginnen.

Auch im Nahen Osten verzeichnet Master Terminal große Erfolge und hilft dem Unternehmen bei der Erreichung seines Ziels, sich in dieser Region zum wachstumsstärksten Anbieter von Terminal-Betriebssystemen zu entwickeln.

Unter der Bezeichnung Master Terminal bietet Jade ein Terminal-Betriebssystem für Häfen und Terminals mit Anlagen für Containerfracht und Stückgutladungen an. Häfen nutzen Jade-Software, um ihre operativen Abläufe auf einen Blick abrufen zu können. Folglich können sie kluge Entscheidungen noch schneller treffen, was die operative Effizienz maximiert und die Wettbewerbsfähigkeit erhöht.

Für nähere Informationen wenden Sie sich an:

