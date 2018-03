TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Schladming und die Lehren aus Tirol", von Florian Madl

Ausgabe vom 4. Februar 2013

Innsbruck (OTS) - Die Forderung nach österreichischen Medaillen greift zu kurz. An die heute beginnende alpine Ski-Weltmeisterschaft in Schladming stellen Touristiker, wahlkämpfende Politiker und die Gastgeber selbst gleichermaßen hohe Ansprüche.

Von der öffentlichen Maskottchen-Wahl bis hin zu einer Island-Reise für Meinungsbildner, vom WM-Song bis zu Stargast Arnold Schwarzenegger - der veranstaltende Österreichische Skiverband zog auf seiner Medienorgel alle Register. Seit dem WM-Zuschlag am 29. Mai 2008 in Kapstadt wurde nichts unversucht gelassen, um das heute beginnende Ereignis des Jahrzehnts zu einer Jahrhundert-Veranstaltung zu machen. Es gab eine Wirtschaftskrise in der ersten Planungsphase, ja, aber die mit dem Skisport betrauten Firmen öffneten dennoch die Budgetschleusen. Antizyklisch nennen das Ökonomen. Schlau, meinen PR-Experten.

In den Politbüros wurden Schlachtpläne entworfen, um im Super-Wahljahr 2013 nur ja einen Scheinwerferstrahl zu erhaschen. Die gut 4000 Bürger der Gastgeber-Stadt Schladming werden sich ob des Auflaufs wohl verwundert die Augen reiben - nach 1982 war die Gemeinde im Ennstal zwischenzeitlich in einen touristischen Tiefschlaf gefallen. Der WM-Zuschlag samt Investitionen von 400 Millionen Euro trug nun zum jähen Erwachen bei.

Man mag zu dieser Weltmeisterschaft stehen, wie man will, zum "Austro-Chauvinismus bis zum Gehtnichtmehr", zur mit Volldampf betriebenen "austropatriotischen Identitätsmaschine", wie unlängst ein Sporthistoriker meinte. Aber kalt, so viel steht fest, lässt der als "Ski-Fest mit Herz" propagierte Event niemanden. Auch den nicht, der sich darüber ärgert. Aber die 400 Millionen Euro an Investitionen bedingen mehr als das, sie verlangen Nachhaltigkeit. Und zwar Nachhaltigkeit in dem Sinn, dass Österreich auch weiter als authentische Ski-Nation auftritt und in der Folge davon zehrt. Tirol (25 Mio. Winternächtigungen) ist davon ebenso abhängig wie Salzburg (14 Mio.) und eben die Steiermark (5 Mio.) mit ihrem Schwerpunkt Ennstal.

Die WM, so viel steht angesichts der Vorkehrungen fest, wird eine ohne organisatorische Kalamitäten. Die schwerste Aufgabe steht den Hausherren allerdings bevor, wenn das letzte VIP-Zelt abmontiert wurde und der Alltag einkehrt. Dann gilt es, den Schwung aus diesen 14 Tagen mitzunehmen. Seefeld (Olympische Winterspiele, nordische Ski-WM 1985) ließ seine Wettkampfstätten verstauben. Und St. Anton verabsäumte es nach der überwältigenden alpinen Ski-WM 2001, sich als Fix-Station im Weltcup zu etablieren. Die Nacharbeit erforderte Geduld und Geld. Und beides hat man in Zeiten blühenden Konkurrenzkampfs nicht.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610