Sportminister Norbert Darabos gratuliert Gregor Schlierenzauer zum Rekordsieg!

Wien (OTS/BMLVS) - Mit seinen Weltcup-Triumphen beim Skifliegen in Harrachov hat sich Gregor Schlierenzauer mit 48 Karrieresiegen endgültig zum alleinigen Rekordinhaber gemacht. Nunmehr hat der Tiroler auch die finnische Legende Matti Nykänen überflügelt.

Auch Sportminister Norbert Darabos gratuliert zu dieser einzigartigen Leistung: "Noch vor wenigen Jahren galt Nykänens Rekord

als unerreichbar. Dass Gregor Schlierenzauer diese magische Zahl an Weltcupsiegen schon im Alter von 23 Jahren erreicht hat, zeigt seine Extraklasse, die wohl in der gesamten Geschichte des Skispringens ihresgleichen sucht. Ich gratuliere sehr herzlich und werte dieses historische Wintersportereignis als günstiges Omen für die morgen beginnende Alpine Ski-WM in Schladming.", so Darabos.

