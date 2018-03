Der SPNÖ-Pressedienst dokumentiert: Erwin Pröll und VPNÖ wollten NÖ Landhaus an amerikanische Investoren verkaufen

Schon damals Widerstand der SPNÖ gegen zweifelhafte VPNÖ-Finanztransaktionen Schon damals Widerstand der SPNÖ gegen zweifelhafte VPNÖ-Finanztransaktionen

St. Pölten, (OTS/SPI) - Der SPNÖ-Pressedienst dokumentiert anhand von einigen Presseartikeln aus dem Jahr 1999, wie es sich TATSÄCHLICH um den geplanten Deal des "sale and lease back-Verkaufs" des NÖ Landhauses zugetragen hat.

"Kurier" vom 13.10.1999

Brisantes Leasing-Geschäft: Landhaus an US-Konzern

NÖ: Angebot der Citibank sorgt für Zündstoff / 20 Millionen S Pönale, sollte Geschäft platzen

Michael Jäger

Ein mögliches Spekulationsgeschäft mit dem St. Pöltener Landhaus sorgt für politischen Zündstoff. Niederösterreichs Finanzlandesrat Wolfgang Sobotka lässt ein Leasinggeschäft mit Amerikanern prüfen, das dem Land günstigere Leasingraten ermöglichen würde, aber mit Risiken verbunden ist. Was besonders aufregt: Der US-Konzern wäre vorübergehend im Grundbuch und damit Eigentümer des NÖ-Landhauses.

Hypo Leasing und die US-Citibank haben im Sinn: Das Landhaus wird um vier Milliarden Schilling an ein amerikanisches Finanzkonsortium verkauft. Dieses erhält dadurch in den USA einen Steuervorteil, an dem das Land NÖ mitnaschen würde. Durch die so aufgebrachten Mittel käme das Landhaus um bis zu 200 Millionen S billiger, hieß es. Nach Jahrzehnten wäre das Land wieder Besitzer des eigenen Regierungsviertels.

Landesrat Sobotka erklärte im Gespräch mit dem KURIER, dass ähnliche Transaktionen in Österreich gang und gäbe seien: "Die ÖBB und der Bund haben dies bereits getan."

Sobotka selbst schränkte aber ein, dass das Geschäft noch lange nicht perfekt ist. Erstens müssten die politischen Parteien zustimmen. Zweitens werde erst der amerikanische Investor gesucht. Drittens dränge wegen einer Änderung der Gebührenregelung die Zeit. Der Abschluss mache nur 1999 Sinn. Wenn die politischen Parteien das Geschäft nicht wollen, werde die Sache gestoppt.

Einer der Pferdefüße: Kommt das Geschäft nicht zu Stande, sehen die beteiligten Banken und Vermittler für ihre Bemühungen trotzdem Geld. Knapp 20 Millionen S "Pönale" wären dann fällig.

SP-Klubchef Fritz Knotzer wittert eine Spekulation mit Steuergeld:

"Wir werden der Sache nicht näher treten." Man könne das Landhaus nicht an Amerikaner verkaufen. FP-Klubchef Franz Marchat ist skeptisch. "Wir wollen wissen, welche Vorteile der Steuerzahler hat."

"Kurier" vom 14.10.1999

Landhaus-Leasing: Geschäft mit Amerikanern gestoppt

Finanz-Chef Sobotka zieht nach vorzeitigem Bekanntwerden der Pläne die Notbremse

Michael Jäger

Der Milliarden-Deal mit dem NÖ-Landhaus in St. Pölten ist gestoppt, das geplante Leasinggeschäft mit einem US-Konzern findet nicht statt. Wie der KURIER in der Mittwochausgabe berichtet, wurde im Auftrag von Finanzlandesrat Wolfgang Sobotka (VP) geprüft, über eine ausländische Finanzierungsform die Leasingkosten für das neue Regierungsviertel in dreistelliger Millionenhöhe zu drücken.

Politischen Staub wirbelte auf, dass die Amerikaner für Jahrzehnte im Grundbuch stehen würden. Man könne das Landhaus nicht ans Ausland "verscherbeln", wetterten SP und FP.

Landesrat Sobotka zog am Mittwoch die Notbremse, bevor dem Land aus dem Geschäft erste Kosten erwachsen wären.

Im Gespräch mit dem KURIER legte der Säckelwart des Landes seine Gründe dar: "Ich habe zum Leasinggeschäft am Dienstag drei Gutachten erhalten. Zwei waren beschränkt positiv und empfahlen Nachverhandlungen." Der dritte Gutachter äußerte sich skeptisch, ob der Verkauf eines Bürogebäudes wie in St. Pölten in Amerika einen Steuervorteil bringt. Aber nur damit hätte der Deal funktioniert. Dazu kam der hohe Termindruck. Das Geschäft hätte bis Jahresende stehen müssen.

Diese Umstände führten nun zum Stopp. Ein für nächsten Dienstag geplanter Regierungsbeschluss findet nicht statt. Damit erspart sich das Land 20 Millionen Schilling (1,45 Mill. ) Pönale. Die wären im Falle eines geplatzten Vertrages fällig gestellt worden. Da es keinen Regierungsbeschluss gibt, erwachsen dem Steuerzahler keine Kosten, so Sobotka.

Im Vorfeld gingen bereits die politischen Wogen hoch. SP-Landesrat Hannes Bauer sprach von einer "Herzensfrage". Es könne doch nicht "das Herzstück des Landes irgendein Amerikaner besitzen". FP-Finanzexperte Edwin Rambossek stellte klar: "Wir sind gegen das Geschäft." Der Vorteil für den Steuerzahler sei in Relation zu den Risken zu gering.

Sobotka zeigte sich verärgert, dass vertrauliche Gespräche an die Öffentlichkeit gelangt waren. Die SP-NÖ sei nach der Wahlniederlage "völlig desorientiert". Er vermisse klare Ansprechpartner, meinte Sobotka.

An einer weiteren Verbesserung der Leasingfinanzierung will der Finanzlandesrat aber festhalten. Geldgeschäfte mit dem Ausland würden geprüft.

Sobotka: "Diesen Weg hat der Rechnungshof positiv beurteilt."

"Kurier" vom 14.10.1999

US-Konzern wird nicht Besitzer des Landhauses

NÖ stoppt Milliardendeal

Der Milliardendeal mit dem NÖ-Landhaus in St. Pölten ist gestoppt, das geplante Leasinggeschäft mit einem US-Konzern findet nicht statt. Wie im Großteil der Mittwochausgabe berichtet, wurde im Auftrag von Finanzlandesrat Wolfgang Sobotka (VP) geprüft, über eine ausländische Finanzierungsform die Leasingkosten für das Landhaus in dreistelliger Millionenhöhe zu drücken.

Politischen Staub wirbelte auf, dass die Amerikaner für Jahrzehnte im Grundbuch stehen würden. Man könne das "Herzstück des Landes nicht an Amerikaner verscherbeln", wetterten SP und FP. Landesrat Sobotka zog am Mittwoch die Notbremse.

Im Gespräch mit dem KURIER legte der Finanzlandesrat seine Gründe dar. Drei nun vorliegende Gutachten hätten auf die Probleme dieses Geschäfts hingewiesen. So sei nicht klar, ob für ein verkauftes Bürogebäude in St. Pölten in Amerika ein Steuervorteil zu erzielen ist. Ohne den hätte der Deal nicht funktioniert. Dazu kam der hohe Termindruck. Das Geschäft hätte bis Jahresende stehen müssen.

Für das geplatzte Geschäft müsse auch keine Pönale in der Höhe von 20 Millionen S bezahlt werden, erklärte Sobotka. Die wäre erst ab einem Regierungsbeschluss in Rechnung gestellt worden.

"Neue Kronen-Zeitung" vom 14.10.

N.Ö., Abend, Morgen

Amerikaner im Grundbuch: SP, FP "skeptisch"

Klares Nein der Sozialdemokraten zu einem "amerikanischen Abenteuer" in

St. Pölten. Wie berichtet, wird überlegt, das Regierungsviertel zu verkaufen und als "Mieter im eigenen Haus" an der Traisen zu bleiben.

Mögliche Ersparnis: 5 bis 10 Millionen S jährlich. Die Risiken seien aber nicht abschätzbar, heißt es.

SP-Klubobmann Friedrich Knotzer bringt die Skepsis seiner Partei auf den Punkt: Es gilt bei der Transaktion die amerikanische Rechtslage, VON HAROLD PEARSON

Gerichtsstandort wäre London. Der Mandatar: "Ein Horror!" Amerikaner im Grundbuch, das würde, befürchtet Knotzer, die Bevölkerung nicht verstehen. Der SP-Mann weiter: "Das Risiko steht in keinem Verhältnis zur möglichen Ersparnis." Vor allem das "Kleingedruckte" könnte, so SP-Finanzexperten, Gefahren in sich bergen. Knotzer: "Wir sollten lieber versuchen, das leerstehende Landhaus in der Wiener Herrengasse zu verkaufen." Aus dem Büro von Landesrat Sobotka (VP) war dazu zu hören: "Es laufen Gespräche. Wird der Vorschlag abgelehnt, werden wir das akzeptieren!"

Skepsis bei der FP. Klubchef Franz Marchat: "Wir wissen nicht, was die Sache wirklich bringt! Niederösterreich wäre Mieter im eigenen Haus."

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landesregierungsfraktion/SPNÖ-Landtagsklub

Mag. Andreas Fiala, Pressesprecher LHStv. Dr. Sepp Leitner

Tel.: 02742/9005 DW 12794, Mobil: 06642017137

andreas.fiala @ noel.gv.at

www.noe.spoe.at