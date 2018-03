Steindl: Erwin Pröll sagt die Unwahrheit - er wollte NÖ Landhaus an die Amerikaner verscherbeln

SPÖ hat 1999 Sobotka-Finanztransaktion mit ihrem Widerstand verhindert

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Von welchem Unwohlsein - oder politischer Alzheimer - muss ein Landeshauptmann wie Erwin Pröll schon ergriffen sein, wenn er sogar in Zeitungsinterviews offene und leicht zu wiederlegende Unwahrheiten verbreitet. Die ÖVP unter dem damaligen und auch heutigen Finanzlandesreferenten Wolfgang Sobotka wollte im Jahr 1999 das NÖ Landhaus an amerikanische Investmentgruppen im damals so 'hypen' sale an lease back-Verfahren verkaufen. Nicht andere Parteien haben Pröll das vorgeschlagen, er selbst wollte es -und heute sagt er in einem Zeitungsinterview den Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die es aber besser wissen, die Unwahrheit. Steuermittel und Landeseigentum waren und sind in den Händen der ÖVP nicht gut aufgehoben - damals nicht und heute schon gar nicht", reagiert Niederösterreichs SPÖ-Landesgeschäftsführer auf Aussagen von Erwin Pröll in der Tageszeitung ÖSTERREICH.

