Strasser Sekretär Karner hat Gedächtnislücken

ÖVP-Geschäftsführer stellt ihm längst beantwortete Fragen

Baden (OTS) - Verwundert reagiert Ernest Gabmann auf die heutige Fragen von ÖVP-Geschäftsführer Karner nach seiner, Gabmanns, beruflicher Vergangenheit: "Offenbar hat Gerhard Karner in all dem Dirty Campaining Stress in dem er steckt, vergessen, dass er mich genau das selbe schon vergangenen Herbst im Wiener Cafe Central gefragt hat. Und seitdem ist er informiert. Und es ist auch für ihn kein Geheimnis, dass das Unternehmen, für das ich tätig war, schon mehrmals Dienstleister und Lieferant der ÖVP-Niedersöterreich war."

Gabmann erinnert aber in diesem Zusammenhang daran, dass Gerhard Karner, und das sollte niemand, dem es um Sauberkeit in der Politik geht, lange Zeit enger Mitarbeiter von Ernst Strasser war. Da ist noch einiges an Transparenz notwendig, fordert Gabmann. Transparenz ist ja für die ÖVP-NÖ ohnehin ein Fremdwort, wie die Verschleierrungen rund um die Veranlagung der NÖ-Wohnbaugelder am internationalen Spekulantenmarkt zeigen.

Gabmann abschließend: "Ich war im Gegensatz zum Gerhard Karner viele Jahre in der Privatwirtschaft tätig und habe für führende Technologieunternehmen und Personaldienstleister, die sogar für die ÖVP-NÖ tätig sind, gearbeitet. Karner versucht nur einmal mehr mit Angriffen auf das Team von Frank Stronach vom völligen wirtschaftlichen Versagen der ÖVP Regierunsgmannschaft abzulenken:

hohe Arbeitslosigkeit und eine Veschuldung des von der Pröll-ÖVP geführten Landes, die trauriger Rekord ist!"

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach

Walter Rettenmoser

Kommunikation

Tel.: Tel.: 0664 156 52 14

walter.rettenmoser @ teamstronach.at