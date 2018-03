Bundeskanzler Faymann gratuliert Gregor Schlierenzauer

Österreichischer Skispringer stellt neuen Weltcup-Rekord auf

Wien (OTS) - Bundeskanzler Werner Faymann gratuliert Gregor Schlierenzauer zu seinem 47. Weltcupsieg. Damit hat er den bislang geltenden Rekord von Matti Nykänen übertroffen.

"Mit seinem heutigen Erfolg hat Gregor Schlierenzauer Sportgeschichte geschrieben. Ich freue mich sehr über diese wirklich hervorragende Leistung und gratuliere ihm zu seinem heutigen, so besonderen Sieg in Harrachov. Für die weiteren Bewerbe des Winters und vor allem für die Nordische Ski-WM in Val di Fiemme wünsche ich ihm und dem gesamten ÖSV-Team alles Gute und hoffe, dass sich unsere Mannschaft von diesem Erfolg viel an Motivation mitnehmen kann", so Bundeskanzler Werner Faymann.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jürgen Schwarz

Pressesprecher

Tel.: +43 1 531 15 - 202243, +43 664 884 947 06

E-Mail: juergen.schwarz @ bka.gv.at