FPÖ-Strutz: AvW-Chef verlässt die Karlau und zieht in "Appartementwohnung" um

Causa Auer-Welsbach um einen Skandal reicher

Kärnten (OTS) - "Einen Skandal sondergleichen", ortet der Nationalratsabgeordnete und Klubobmann Stellvertreter des freiheitlichen Parlamentsklubs Dr. Martin Strutz, zur neuesten Meldung um die Person des verurteilten 450 Millionen-Euro-Betrügers Wolfgang Auer-Welsbach.

Dieser soll in Kürze von der Haftanstalt Graz-Karlau in eine Außenstelle nach "Maria Lankowitz" übersiedeln. Dort soll er in einer betreuten "Wohngruppe" untergebracht werden. Wie bereits vor einiger Zeit bekannt wurde ist der zu acht Jahren Gefängnis verurteilte Ex-AvW-Chef Wolfgang Auer-Welsbach seit einigen Monaten im offenen Vollzug der Justizanstalt Graz-Karlau. Warum Auer-Welsbach dieses "Privileg" in Rekordzeit erhielt wird derzeit von Strutz durch eine parlamentarische Anfrage geklärt.

"Nun wird aber dem Ganzen mit der ungerechtfertigten Verlegung in den quasi 'offenen Gutshof' nach Maria Lankowitz die Krone aufgesetzt", ärgert sich Strutz. Laut dem Leiter der Justizanstalt Franz Hochstrasser sei Auer-Welsbach keine gefährliche Person und es sei nicht davon auszugehen, dass er die Lockerungen missbrauche.

Mit der gleichen Gutgläubigkeit wie Hochstrasser seien dem wegen schweren Betrugs, Untreue und Bilanzfälschung im Jänner 2011 zu acht Jahren Gefängnis verurteilten Auer-Welsbach tausende Anleger mit ihren hart verdienten Ersparnissen aufgesessen und hätten diese durch ihn verloren, erinnerte Strutz.

Ziel dieses fragwürdigen "Wohngruppenvollzugs" ist, laut Homepage des Justizministeriums, "die Erhaltung der bereits vorhandenen Fähigkeiten zur Bewältigung des Lebensalltages (Kochen, Waschen, Bügeln, Reinigungsarbeiten) bzw. das Erlernen dieser". Durch die Möglichkeiten im gelockerten Vollzug können sich für den Insassen außerdem völlig neue Perspektiven ergeben. Der gelockerte Vollzug ermöglicht den Insassen ihre praktische Fähigkeiten zu erhalten bzw. auszubauen.

Im Falle von Herrn Auer-Welsbach eine gefährliche Drohung. "Welche praktischen Fähigkeiten kann ein Betrüger erhalten und ausbauen? Ich frage mich warum Herr Hochstrasser, Auer-Welsbach nicht auch gleich die gesamte Finanzverwaltung der Strafanstalt Karlau überträgt wenn er von diesem so begeistert ist", meint Strutz, vor allem in Hinblick darauf, dass das von Auer-Welsbach veruntreute Geld bis heute verschwunden sei.

"12.500 Anleger die bis heute an den Folgen ihrer schmerzlichen Verluste leiden sehen diese ungeheuerliche Ungleichbehandlung und Besserstellung gegenüber anderen Straftätern als Affront gegen ihre Person. Die FPÖ wird diesen Fall weiterhin genau beobachten, denn eine etwaige bedingte Entlassung wäre bei Auer-Welsbach frühestens im August 2015 möglich", so Strutz abschließend.

