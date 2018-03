Geheimniskrämerei rund um Ernest Gabmann jun.

3 konkrete Fragen an Gabmann jun. und 2 konkrete Fragen an Stronach im Sinne von Transparenz und Wahrheit

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Um den Lebenslauf von Ernest Gabmann jun. gibt es eine große Geheimniskrämerei. Die NÖ Bevölkerung hat ein Recht auf Information und aus diesem Grund werden wir nicht Ruhe geben, bevor nicht Licht ins Dunkel in die Vergangenheit von Gabmann jun. gebracht wurde. Denn jede Kandidatin und jeder Kandidat mit einem reinen Gewissen muss seinen Lebenslauf und seine berufliche Vergangenheit darstellen können", verweist VP-Landesgeschäftsführer LAbg. Mag. Gerhard Karner auf die Tatsache, dass man bei der Person Ernest Gabmann jun. zum jetzigen Zeitpunkt vergeblich nach Transparenz und Wahrheit sucht.

"Gabmann jun. schweigt bei einer Pressekonferenz auf die Frage, wo er die letzten beiden Jahre gearbeitet hat, auf der Homepage des Teams Stronach ist so gut wie gar nichts über ihn zu erfahren und auch auf den aktuellen Wahlplakaten wird der 'Leiharbeiter' Gabmann versteckt", betont Karner und richtet genau aus diesem Grund drei konkrete Fragen an Gabmann jun. und zwei konkrete Fragen an den Herrn Stronach, die im Sinne von Transparenz und Wahrheit Aufklärung bringen sollen:

1) Herr Gabmann jun., warum befinden sich auf den Medien des Teams Stronach, etwa auf der Homepage, außer einem Foto keine Informationen über ihre berufliche Vergangenheit?

2) Herr Gabmann jun., warum schweigen sie beharrlich über ihre berufliche Vergangenheit?

3) Herr Gabmann jun., was haben sie zu verbergen, weil sie nichts über ihre berufliche Vergangenheit bekannt geben?

4) Herr Stronach, sie sprechen immer von Transparenz und Wahrheit. Warum decken sie diese Vorgangsweise ihres 'Leiharbeiters' Ernest Gabmann jun.?

5) Herr Stronach, decken sie diese Vorgangsweise, weil sie Sorge haben, es könnten Unregelmäßigkeiten in der beruflichen Vergangenheit des Herrn Ernest Gabmann jun. bekannt werden?

