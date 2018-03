ASFINAG: Gutes Zeugnis für die österreichische Vignette

Wien (OTS) - Nicht nur Schülerinnen und Schüler erhalten zu Semesterschluss ihr Zeugnis, auch das Mautsystem und die Vignette werden regelmäßig durch Umfragen von den ASFINAG Kunden beurteilt. Das österreichische Mautsystem kann auch im internationalen Vergleich punkten. Und Mautkontrollen sind seitens der Pkw-Lenker durchaus erwünscht.

Das Ergebnis der letzten ASFINAG Mautumfrage, durchgeführt von IFES in den Monaten November und Dezember 2012, zeigt ein erfreuliches Ergebnis für die Akzeptanz der österreichischen Vignette, die auch im internationalen Vergleich durchaus punkten kann. "Dies zeigt uns, dass die laufenden Maßnahmen der ASFINAG in Bezug auf Kundenfreundlichkeit und Service bereits Früchte tragen", freut sich Bernd Datler, Geschäftsführer der ASFINAG Maut Service Gesellschaft, "dies ist natürlich für uns ein Ansporn, hier auch in Zukunft den Kundenservice laufend zu verbessern."

Wie die Umfrage zeigt, haben 90 Prozent der heimischen Autofahrer eine Vignette geklebt, der überwiegende Teil davon, nämlich 80 Prozent, hat eine Jahresvignette. Lediglich ein Prozent gab an, regelmäßig auf Autobahnen unterwegs zu sein, aber keine Vignette zu besitzen. Mit dem Kauf der Vignette (Verkaufsstellen, Verkaufspersonal und Information) sind 96 Prozent sehr bis eher zufrieden.

Autofahrer sehen Mautkontrollen durchaus positiv, jeder Vierte wünscht sich sogar mehr davon

41 von 100 Autofahrern geben an, dass sie schon einmal in eine Vignettenkontrolle geraten sind, sei es durch Anhalten durch die ASFINAG Mautaufsicht oder "im Vorbeifahren" durch die Automatische Vignettenkontrolle (AVK). Überraschend ist, dass sich rund jeder vierte Autofahrer sogar mehr Kontrollen auf den österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen wünscht. Zehn Prozent mussten selbst schon einmal Ersatzmaut bezahlen. Die Erfahrungen, die diese Autolenker gemacht haben, werden trotz des "Strafcharakters" der Situtation überwiegend positiv beschrieben: Sowohl die ASFINAG Mitarbeiter - im Falle einer persönlichen Kontrolle - als auch die Information über die Ersatzmaut und die Bezahlmöglichkeiten werden von den Autofahrern mit sehr gut beurteilt.

Die österreichische Vignette punktet im internationalen Vergleich

Im internationalen Vergleich beurteilt die Hälfte der heimischen Autofahrer das österreichische System besser als andere Systeme, nur fünf Prozent sind gegenteiliger Ansicht, der Rest findet die Systeme gleich gut oder schlecht bzw. war schon länger nicht mehr im Ausland unterwegs. Der statistische Mittelwert (= Performance-Index) liegt hier bei sehr guten 70 Punkten und hat sich gegenüber 2011 somit um vier Punkte verbessert.

Betrachtet man konkrete Länder, in denen die Pkw-Lenker kürzlich unterwegs waren, so hat das österreichische System sowohl bei Preis-Leistung als auch bei den Bezugs- und Zahlmöglichkeiten aus Sicht der Fahrer die Nase vorne gegenüber jenen Systemen von Italien, Schweiz, Slowakei oder Kroatien.

Vignette klebt gut - hält - lässt sich schwer lösen

Mit den Informationen, wo die Vignette anzubringen ist, sind 90 Prozent der Autofahrer zufrieden, nur jeder Zehnte äußert sich demnach negativ. Insgesamt 42 Prozent haben sich beim Ablösen geplagt, für den Rest war es unproblematisch.

Sehr gute Beurteilung der Sondermautstrecken

Rund die Hälfte der Autofahrer ist im Abstand von zwei Jahren auf einer österreichischen Sondermautstrecke unterwegs. Davon sind 45 Prozent Urlaubsreisende, 37 Prozent aus anderen privaten und 16 Prozent aus beruflichen Gründen unterwegs. Die Frequenz bei Urlaubsfahrern beträgt zwei Fahrten, bei sonstigen privaten Zwecken fünf Fahrten und bei beruflichen Fahrern im Schnitt 40 Fahrten jährlich.

Bei der Abfertigung an den Sondermautstellen gibt es kaum Kritikpunkte von den Pkw-Kunden: Abwicklung insgesamt, Bezahlmöglichkeit, Beschilderung, Klarheit der Bedeutung der unterschiedlichen Abfertigungsspuren (wie etwa für manuelle Bemautung, Videomaut, Kreditkartenspur etc.), Freundlichkeit des ASFINAG Personals - allesamt erhalten im statistischen Mittelwert (Performance Index) Werte von 80 Punkten und mehr.

Auch wenn gerade keine Umfrage unter den ASFINAG Kunden läuft, so haben diese dennoch jederzeit die Möglichkeit, Rückmeldungen oder Beschwerden an das ASFINAG Service Center zu richten: 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 400 12 400 oder per eMail an info @ asfinag.at.

Die Umfrage wurde von IFES im Auftrag der ASFINAG in den Monaten November und Dezember 2012 unter 500 Pkw-Fahrern durch persönliche Befragung am hochrangigen Streckennetz durchgeführt. Bewertungsskala:

sehr zufrieden - eher zufrieden - wenig zufrieden - überhaupt nicht zufrieden - oder keine Angabe.

