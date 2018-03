Vom Erlebniscamp bis zum "Ökozirkus": Die EULE-Broschüre 2013 ist da.

Sima: Die 10. EULE-Broschüre bietet viele neue und bekannte Aktionen für kleine und große Umweltprofis!

Wien (OTS) - 10 Jahre EULE-Umweltbildung: Die 10. Auflage der EULE-Broschüre des Umweltbildungsprogramms der Stadt Wien ist ab sofort kostenlos erhältlich. Darin finden sich sowohl viele neue als auch bewährte Veranstaltungen, Ausflüge, Exkursionen und Camps, Angebote für den Unterricht, Abenteuer-Spielplätze und vieles mehr rund um Umwelt, Natur und Tierschutz in Wien.

"Als Umwelt- und Tierschutzstadträtin und Mutter zweier Kinder ist es mir besonders wichtig, dass Kinder und junge Menschen einen Bezug zu Natur, Umwelt und Tierschutz entwickeln, damit sie Verantwortung übernehmen lernen," so Umweltstadträtin Ulli Sima. "Die vielfältigen Angebote für Kids und Jugendliche vermitteln Wissen ohne erhobenen Zeigefinger, deswegen werden sie auch so gerne angenommen."

10 Jahre EULE: Erlebnis, Unterhaltung, Erlernen, Erfahren

Woher kommt das Trinkwasser in Wien? Was lernt man in der Waldschule und was in der Wasserschule? Welche Tiere leben im und am Teich? Was passiert in der Kläranlage? Warum ist Abfalltrennen wichtig? Gibt es in Wien noch Urwälder? Wo schlafen Fledermäuse in der Stadt? Viele Fragen, auf die die EULE-Umweltbildungsangebote die richtigen Antworten haben. Sie alle finden sich auf einen Blick in der inzwischen über 100 Seiten dicken neuen Broschüre.

Neu im Angebot ist z. B. der "Ökozirkus" im Nationalparkcamp Lobau, der für Schulkinder ab 8 Jahren sein Zelt öffnet. Dass es wilde Natur auch inmitten der Stadt gibt, zeigt das neue Angebot "Natur4u - Stadtwildnis erleben". Bei geführten Erlebnistouren können Kinder dabei die Gstätten in Wien entdecken. Und am Abenteuerspielplatz Robinson-Insel im 19. Bezirk gibt es neue Angebote der Wiener Kinderfreunde für Gruppen, vom Gestalten mit Naturmaterialien über Geländespiele bis hin zum Hüttenbauen.

Alles rund ums Wasser

Auch 2013 ist das Angebot wieder beeindruckend. Im Weltwasserjahr 2013 bieten sich natürlich die vielen Aktionen und Veranstaltungen der Stadt Wien zum Thema Wasser an.

Dazu gehört die beliebte "3. Mann Tour - Kanal" ebenso wie Ausflüge zu den drei Wasserspielplätzen der Stadt Wien. Die Wasserspielplätze beim Wasserturm in der Triester Straße, auf der Donauinsel und an der Liesing laden zum Plantschen und Austoben ein -Wasservergnügen pur! Bei den Führungen durch die Hauptkläranlage in Simmering mit den beiden Wassertropfen Tim & Trixi Tropf, bei den Workshops "Treffpunkt Teich" auf der Donauinsel oder beim Besuch der Wiener Wasserschule wird Wissen auf spielerische und interaktive Art vermittelt.

Tiere erleben und kennen lernen

In den Blumengärten Hirschstetten können im Zoo einheimische und exotische Tiere entdeckt werden. Mit etwas Glück lässt sich die Biberfamilie aus nächster Nähe im Bibergehege Obere Lobau beobachten. Am Landgut Cobenzl gibt es Schafe, Ziegen, Schweine und andere Nutztiere zum Kennenlernen. Und TierexpertInnen der Stadt Wien kommen mit speziell ausgebildeten Therapiehunden in Schulen, Kindergärten und Horte und zeigen, wie man die Körpersprache von Hunden besser verstehen lernt.

Wilde Natur

Vielfältige Outdoor-Möglichkeiten gibt es natürlich in den Wäldern und Auenlandschaften rund um Wien. Im Nationalparkhaus, beim Naturlehrpfad, in der Waldschule Lobau, bei einer Tour mit dem Nationalparkboot, bei Erlebnistagen und Camps kann die Wildnis im Nationalpark Donau-Auen Wiens zu Fuß, mit dem Rad oder dem Boot hautnah erlebt werden.

Vom Müllkasperl bis zur Mistmeisterschaft

Mülltrennen für die Kleinsten: Der Müllkasperl kommt in die Kindergärten und zeigt, wie's geht und obendrein viel Spaß macht. Und später, in der Schule, können dann die Kids bei der "Mistmeisterschaft 2013" zeigen, was sie gelernt haben. Denn bei diesem Wettbewerb müssen Klassen verschiedene Aufgaben zum Thema Abfall- und Mülltrennung lösen.

Willkommen im Klub der Umweltprofis

Mehr als 7.000 Kinder sind bereits Mitglied im Klub der Umweltprofis. Sie werden laufend über die Angebote und Ermäßigungen informiert. Unter dem Motto "Umweltprofis haben mehr von Wien" gibt es viele Rabatte, Gratis-Eintritte und Vergünstigungen aller Art. Broschüre bestellen und mitmachen!

