Noch ein Tag bis zur Ski-WM im ORF: Eröffnungsfeier mit vielen Überraschungen

Start für neues Sport-Design

Wien (OTS) - Mit der Eröffnungsfeier der Alpinen Ski-WM 2013 in Schladming startet am Montag, dem 4. Februar 2013, um 18.20 Uhr in ORF eins die insgesamt 70 Stunden lange ORF-Live-Berichterstattung. Und dieser, von Oliver Polzer kommentierte und von ORF-Regisseur Michael Kögler ins Bild gesetzte Event (Idee: Petra Stiefel-Schmitt) verspricht einen würdigen WM-Auftakt: Neben Moderatorin Mirjam Weichselbraun werden dabei, ohne zu viel zu verraten, Arnold Schwarzenegger, Hermann Maier, Lipizzaner vom Gestüt Piber, Eurofighter, Kinderchöre, die Austro-Musik-Stars Wolfgang Ambros (mit "Skifoahrn" am Start), Rainhard Fendrich ("I am from Austria"), Andreas Gabalier (singt den WM-Song) und Nadine Beiler (singt die Bundeshymne), Ski-Alltime-Größen und Fahnen-Präsentatoren wie Annemarie Moser-Pröll, Harti Weirather, Franz Klammer, Marc Girardelli, Steve Mahre sowie ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, FIS-Präsident Gian Franco Kasper und Bundespräsident Dr. Heinz Fischer eine Hauptrolle spielen.

Premiere für neues Sport-Design

Die Eröffnungsfeier ist aber auch die Premiere des neuen On-Air-Sport-Designs, das sowohl bei den Live-Übertragungen als auch beim aktuellen Kurz-Sport zur Anwendung kommt. Mit dem neuen alpinen Sportdesign "Schladming" startet auch die nächste Phase der umfassenden Designreform in ORF eins. Was mit dem Ski-WM-Auftakt beginnt, ist der Startschuss zur darauffolgenden Erneuerung aller winterlichen Sportsendungen.

Nachdem in den vergangenen Jahren auf den meisten Sendern überwiegend Realbilder in den Designpackages verwendet wurden, macht der ORF einen Schritt nach vorne. Alle "Environments" und "Characters" sind in 3D gerechnet. Zentrales Element sind die sogenannten "Stripes", die Objekte, die Dynamik und Bewegung der einzelnen Sportarten abstrakt darstellen. Farbenfroh, unterhaltend modern - ganz im Sinne von Sport ist Unterhaltung.

Der ORF bei der Ski-WM - 70 Stunden live

Insgesamt rund 70 Stunden, dank innovativer Übertragungstechniken wie der Brillenkamera so noch nie gesehene Live-Bilder in ORF eins, Live-Pressekonferenzen aus Schladming in ORF SPORT +, zeigen die Ski-WM hautnah. Die Bilder des Host-Broadcasters ORF gehen dabei dank der übertragenden TV-Stationen an bis zu 500 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter solche aus der Türkei und Brasilien. Alle Sportevents und "WM-Studios" werden zudem barrierefrei, also untertitelt bzw. audiokommentiert angeboten.

Live-Reporter Alfred Schwarzenberger wird während der zwei WM-Wochen für "heute leben" bzw. "heute mittag" aus dem Raum Schladming berichten.

Weitere ORF-Medien - und dabei an führender Stelle das ORF-Landesstudio Steiermark, Hitradio Ö3, ORF.at und ORF TELETEXT -stellen sich ebenfalls ganz in den Dienst der Ski-WM.

Alle Details zu den insgesamt 70 Stunden langen ORF-Live-Übertragungen aus Schladming sind unter presse.ORF.at abrufbar.

