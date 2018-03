Häufung von Anschlägen auf Lokale von MigratInnen ernst nehmen!

Grüne: "Volle Aufklärung von rechtsradikalen Hintergründen tut Not!"

Wien (OTS) - Die Häufung von Anschlägen auf Lokale von MigrantInnen (zuletzt in Tirol in Wörgl und Innsbruck), beziehungsweise der Brandanschlag auf das AsylwerberInnenheim im vorarlbergerischen Batschuns, "darf nicht verharmlost oder kleingeredet werden, sondern muss ernst genommen werden", betont die Grüne Menschenrechtssprecherin NAbg. Alev Korun heute: "Es geht nicht, dass man solche erschreckenden Vorkommnisse als "bsoffene Gschichten" abtut", so Korun: "Volle Aufklärung von rechtsradikalen Hintergründen tut Not!"

