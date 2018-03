Der KSV1870 begrüßt sein 22.000stes Mitglied

Wien (OTS) - Österreichs größter Gläubigerschutzverband verzeichnet damit den höchsten Mitgliederstand in seiner Geschichte und freut sich über sein Jubiläums-Mitglied Walter Mauser GmbH in Breitenau.

Das im Jahre 1960 von Walter Mauser gegründete Unternehmen, das mittlerweile weltweit tätig ist, kommt als 22.000stes Mitglied in den Genuss der Mitgliedschaftsvorteile. Die Gründe für den Beitritt ihres Unternehmens skizziert Geschäftsführerin Charlotte Mauser: "Nach kurzer Recherche im Internet und einigen Gesprächen mit anderen Fachleuten haben wir uns dazu entschlossen, beim renommiertesten Gläubigerschutzverband Österreichs beizutreten. Die Auskünfte und Recherchen erhält man einfach und schnell via Internet, sie sind aussagekräftig und helfen uns bei Bonitäts-Entscheidungen".

Mag. Otto Zotter, Leiter Niederlassungen beim KSV1870, ist auch für den Bereich Mitgliedschaft verantwortlich und sorgt mit seinem Team dafür, dass der Entschluss zu einem Beitritt noch attraktiver und die Vorteile für "seine" Mitglieder noch attraktiver werden. Denn: Eine Mitgliedschaft im Jahr 2013 einzugehen ist für viele Unternehmen nicht mehr so selbstverständlich wie in früheren Zeiten. "Über die Gläubigermehrheit in Insolvenzverfahren zu verfügen und daher entsprechend gute Ergebnisse zu erhalten, ist immer noch ein vorrangiger Sinn und Zweck der Mitgliedschaft. Dazu ist aber eine ganze Reihe weiterer Gläubigerschutzangebote gekommen, die so überzeugend sind, dass die Zahl unserer Mitglieder stetig ansteigt", so Zotter.

Die Kombination aus Sicherheit und Seriosität sieht KSV1870 Geschäftsführer Johannes Nejedlik als wichtigen Grund für diese Entwicklung: "Gemeinsam ist man stärker, jedes neue Mitglied stärkt die Position aller übrigen. Dass es sich bei unserem Jubiläumsmitglied um ein traditionelles Familienunternehmen handelt, das sich mit seinem Motto "Geht nicht gibt's nicht" kontinuierlich zu einem regionalen Leitbetrieb und Vorzeigeunternehmen entwickelt hat -und damit alle Qualitäten in sich vereint, denen Österreichs Wirtschaft ihre gute Position im internationalen Vergleich verdankt -freut mich ganz besonders."

