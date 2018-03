Stadt begrüßt 73 topausgebildete PädagogInnen in den Wiener Kindergärten

Wien (OTS) - Nach einer intensiven Ausbildung konnten insgesamt 73 AbsolventInnen der zwei Wiener Ausbildungsmodelle für Kindergartenpädagogik, "Change" und "Pick up", ihre Diplomprüfungszeugnisse entgegennehmen. Sie verstärken damit ab sofort das pädagogische Team der städtischen Kindergärten.

"Wien leistet sich als einziges Bundesland diese Ausbildungsstätte um hochqualifiziertes Personal auszubilden. Mit den beiden Modellen "Change" und "Pick up" hat Wien bereits 2008 auf den steigenden Bedarf an KindergartenpädagogInnen reagiert. Im Zuge der Ausbildungsoffensive konnte so die Zahl der SchülerInnen und Studierenden an der stadteigenen Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik (bakip21) seit 2008 verdoppelt werden. Damit erhalten im Moment 777 SchülerInnen und Studierende, davon 62 männliche, eine fundierte Berufsausbildung für die elementarpädagogische Arbeit im Kindergarten", betonte Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch.

"Ich bin beeindruckt von den herausragenden Leistungen der AbsolventInnen bei ihren Diplomprüfungen, die sich damit ihren Traumberuf als Kindergartenpädagogin bzw. des Kindergartenpädagogen erfüllen konnten", freut sich die Direktorin der bakip21 Brigitte Cizek.

Tag der offenen Tür am 4. März von 9 bis 13 Uhr in der bakip 21, Patrizigasse 2

Modell "Change": Interessierte ergreifen ihre Chance

Diese fundierte, fünfsemestrige Ausbildung richtet sich vor allem an Personen, die Arbeit suchen und dabei auch schon verdienen wollen. Wer Matura, Berufsreifeprüfung oder Studienberechtigungsprüfung hat, kann nach bestandener Aufnahmeprüfung mit der Ausbildung beginnen. Das Modell "Change" richtet sich speziell an WiedereinsteigerInnen nach einer Erwerbspause, arbeitsuchende AkademikerInnen, MigrantInnen mit sehr guten Deutsch-Kenntnissen, MitarbeiterInnen der Stadt Wien sowie GrundschulpädagogInnen.

Nach den ersten beiden Semestern, an denen der Unterricht ganztägig stattfindet, erfolgt eine Zwischenqualifizierung zur "Pädagogin bzw. zum Pädagogen in Ausbildung". Nach drei weiteren berufsbegleitenden Semestern wird die Ausbildung zur diplomierten Kindergartenpädagogin bzw. zum diplomierten Kindergartenpädagogen abgeschlossen. Die Ausbildungskosten tragen die Stadt Wien und der Bund. Das AMS Wien unterstützt die TeilnehmerInnen im ersten Jahr durch die Deckung des Lebensunterhalts.

Modell "Pick up": Ein Berufstraum wird wahr

Diese siebensemestrige Ausbildung für KindergartenassistentInnen mit dem Wunsch nach Höherqualifizierung sowie Arbeitssuchende beinhaltet die Studienberechtigungsprüfung, Ergänzungsprüfungen zur Kollegausbildung sowie verstärkte Praxiserfahrung in den ersten beiden Semestern, gefolgt von Inhalten und Anforderungen wie beim Modell "Change" in den folgenden fünf Semestern.

Die Ausbildungskosten werden von der Stadt Wien und vom Bund getragen. Das AMS Wien unterstützt externe TeilnehmerInnen durch die Deckung des Lebensunterhalts. Den bereits bei der Stadt Wien tätigen KindergartenassistentInnen ermöglicht die Stadt Wien die Ausbildung.

InteressentInnen für diese beiden Ausbildungsmodelle können sich am Tag der offenen Tür, 4. März 2013, von 9 bis 13 Uhr, in der bakip 21, Patrizigasse 2, näher informieren.

