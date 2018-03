ORF SPORT + mit den Highlights von der Eröffnungsfeier der Ski-Weltmeisterschaft in Schladming

Am 4. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 4. Februar 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte der Eröffnungsfeier der Ski-Weltmeisterschaft in Schladming um 20.15 Uhr und Funsport mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 22.10 Uhr.

Mit einer spektakulären Show, die viele Überraschungen bietet, wird die FIS Alpine Ski-Weltmeisterschaft 2013 in Schladming am 4. Februar feierlich eröffnet. Die Eröffnungsfeier findet in der WM-Zielarena statt und bildet den Auftakt für das alpine Ski-Highlight des Jahres, bei dem bis 17. Februar bei elf Wettkämpfen Medaillen vergeben werden.

