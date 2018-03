Der ORF-III-Dokumontag ganz im Zeichen des Kampfes ums Öl

Am 4. Februar im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Dokumontag, dem 4. Februar 2013, dreht sich bei ORF III Kultur und Information alles um den Kampf ums Öl. Drei Dokumentationen beleuchten unterschiedliche Perspektiven rund um das schwarze Gold und seinen Einfluss auf uns Menschen.

Durch unsere Lebensweise schädigen wir die Umwelt, die Erderwärmung nimmt zu und die Ölreserven werden knapp. Sollte der CO2-Verbrauch langfristig nicht reduziert werden, müssen wir mit harten Konsequenzen leben. Pedro Barbadillos Dokumentation "Geht der Erde die Luft aus?" zeigt um 20.15 Uhr auf, was Österreich von anderen Ländern lernen kann. Einer der Wegbereiter ist Spanien. Durch den Einsatz von Wind- und Solarenergie sowie wohlüberlegte Regierungspläne, die das Fahrrad als Fortbewegungsmittel bewerben, stellt sich das Land den zukünftigen Herausforderungen des Klimawandels.

Um 21.15 Uhr wagt eine finnische Familie ein höchst ungewöhnliches Selbstexperiment: Aufgrund der zunehmenden Umweltverschmutzung und der damit verbundenen Klimaerwärmung versucht diese Familie, ein Jahr lang auf aus Erdöl hergestellte Produkte zu verzichten. "Kein Öl mehr! Übung für den Ernstfall" ist eine aufrüttelnde Doku mit einer gehörigen Portion Humor.

Um den Engpass der natürlichen Ressourcen geht es auch im Spätabend in der Dokumentation "Der Kampf ums Öl" um 22.45 Uhr, wenn ORF III Kultur und Information zwei Arbeiter der Ölplattform "Brent Charlie" in ihrem Alltag begleitet und deren Leben zwischen Abenteuer, Anspannung und Erschöpfung schildert. Ihr Geld verdienen die Männer an einem der entlegensten Arbeitsplätze der Welt: einer künstlichen Bohrinsel aus Beton und Stahl, fest verankert auf dem Meeresgrund der Nordsee zwischen Schottland und Norwegen. Was es bedeutet, zwei Wochen lang durchgehend in einer brandgefährlichen Umgebung zu arbeiten, ohne die Familie zu sehen, zeigt diese außergewöhnliche Dokumentation.

