ÖSTERREICH: Strache sagt rot-blaue Koalition an

FPÖ-Chef bietet Burgstaller in Salzburg Koalition zum "Saubermachen" an - FPÖ will Antrag für Bundes-Neuwahl am 5. Mai stellen

Wien (OTS) - FPÖ-Chef HC Strache sagt in einem Interview mit der Sonntags-Ausgabe der Tageszeitung ÖSTERREICH erstmals die Möglichkeit einer rot-blauen Koalition für Salzburg an.

Strache in ÖSTERREICH: "Es hätte einen gewissen Reiz, in Salzburg mit der SPÖ dafür Sorge zu tragen, den ganzen Wahnsinn, der sich dort abgespielt hat, restlos aufzuklären. Wenn die SPÖ wirklich bereit ist, das ehrlich aufzuarbeiten und den Schaden wieder gut zu machen, dann steht die FPÖ als Partner zur Verfügung."

Auf die Frage, ob Rot-Blau in Salzburg ein Probegallopp für den Bund sein könnte, sagt Strache in ÖSTERREICH: "Warum denn nicht? Das zeigt doch, dass Demokratie bei uns lebendig ist und der völlig dumme Ausgrenzungskurs von Herrn Faymann überholt sein muss. Blau-Rot ist genau so denkbar wie jede andere Koalition. Faymann ist nach der Wahl ohnehin Geschichte."

HC Strache kündigt im Interview mit ÖSTERREICH einen baldigen Antrag der FPÖ auf Neuwahlen auch auf Bundesebene an. Strache in ÖSTERREICH: "Wir sind für Neuwahlen am 5. Mai, dem Tag der letzten Landtagswahl. Das würde Geld sparen und rasch eine handlungsfähige Regierung schaffen."

