TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Hände weg von Wasser & Bergen", von Alois Vahrner, Ausgabe vom 3. Februar 2013

Es gibt viele Bereiche, in denen der Slogan "Mehr privat, weniger Staat" seine Berechtigung hat. Aber auch etliche Tabuzonen.

Innsbruck (OTS) - Ein Abverkauf von Wasser darf ebenso wie jener von Berggipfeln nicht nur, aber ganz besonders in Tirol nie Realität werden. Es gibt absolute Tabus für Privatisierungen.

Ganze eineinhalb Jahre ist es her, dass die staatliche Bundesimmobiliengesellschaft mit dem "Großen Kinigat" und dem "Roßkopf" zwei Osttiroler Berggipfel an den Meistbietenden verscherbeln wollte. Und erst nach einem heftigen medialen Wirbel (gerade auch durch die Speerspitze TT), Kritik von Bundespräsident Fischer und einem Machtwort von Wirtschaftsminister Mitterlehner von ihren Plänen abgebracht werden konnte. Dass Tirols Berge reihenweise abverkauft werden könnten und nach dem zweifelhaften Vorbild des "Mullwitzkogels", der nach dem Kauf durch eine Wurstfirma zur "Wiesbauer Spitze" umbenannt wurde, zu einer felsigen Werbelandschaft umfunktioniert werden - eine solche Horrorvorstellung muss dem Land auch künftig erspart bleiben.

Ganz ähnlich ist der jüngste Aufschrei rund ums Wasser zu verstehen -auch wenn die EU-Kommission beteuert, dass ihre geplante Richtlinie nicht Druck zur Privatisierung und zum Abverkauf des Wassers mache. Wasser als elementarstes Lebensmittel überhaupt muss geradezu in öffentlicher Verantwortung bleiben. Hier besteht null Toleranz für Experimente oder Profitgier.

Der Staat und die anderen Gebietskörperschaften regieren in zu vielen Dingen ins tägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger hinein. Etwa durch zu viel Bürokratie. Hier macht die einst vom früheren Bundeskanzler Schüssel geprägte Devise "Mehr privat, weniger Staat" durchaus Sinn. Es gibt aber Bereiche, aus denen sich die öffentliche Hand nicht zurückziehen soll und darf. Von der Bildung über die Gesundheit bis zum sozialen Netz. Auch bei Eisenbahn, Telekom- und Stromnetzen ist der Bevölkerung mit einem öffentlichen (Mit-)Eigentümer gewiss wohler als ohne.

