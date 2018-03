Lopatka: "Wir begrüßen den Beitrag Österreichs zur EU-Trainingsmission in Mali"

Wien (OTS) - "Es ist gut, dass der Verteidigungsminister doch seine Meinung geändert hat und Österreich einen Beitrag zur EU Mission in Mali leisten wird", so Staatssekretär Reinhold Lopatka zur Ankündigung der österreichischen Beteiligung von Verteidigungsminister Darabos am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz.

"Unsere Ärzte und Sanitäter werden vor Ort dringend gebraucht. Mit dieser Entscheidung für die Entsendung von medizinischem Personal kommt Darabos jetzt der Forderung von Vizekanzler Spindelegger nach, dass sich Österreich an der EU-Trainingsmission aktiv beteiligt", so Lopatka.

"Die Menschenrechtssituation in Mali ist bedenklich. Es ist notwendig, dass sich Österreich als Mitglied der EU und auch des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen engagiert. Die Sicherheitslage in Mali führt zu großen Instabilitäten im Raum und zu Wanderbewegungen die auch Europa und Österreich etwas angehen. Es ist unsere Verantwortung, einen Beitrag zu leisten und ich hoffe, dass unsere Sanitäter und Ärzte sobald wie möglich vor Ort einsetzbar sein werden", hält der Staatssekretär fest.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien

Tel.: (01) 401 26-420

http://www.oevp.at