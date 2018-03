Opferschutz: Kirche hält sich an Datenschutzrecht

Sprecher der Bischofskonferenz, Wuthe: Korrektes Vorgehen der Klasnic-Kommission - Kommissions-Koordinator Hösele: Opfer können aufliegende Daten einsehen, Kirche erfährt nur, was für Hilfszuwendungen unbedingt nötig ist

Wien, 02.02.13 (KAP) In der Diskussion um personenbezogene Daten in Zusammenhang mit Opferschutz hat der Medienverantwortliche der Bischofskonferenz, Paul Wuthe, Vorwürfe zurückgewiesen, denen zufolge die Kirche nicht korrekt mit persönlichen Daten von Missbrauchsopfern umgehen würde. "Es gibt kein Datenleck, aufgrund dessen hochsensible Personenangaben im kirchlichen Raum kursieren könnten", so Wuthe am Samstag in einer Stellungnahme gegenüber der Austria Presseagentur (APA).

"Die unabhängige Opferschutzkommission wurde datenschutzrechtlich innerhalb der katholischen Kirche registriert, um überhaupt Opferdaten aufnehmen zu können", stellte Wuthe klar. Diese Vorgangsweise sei korrekt, im Sinne des Datenschutzgesetzes und mit der Datenschutzkommission des Bundeskanzleramtes abgeklärt. Unbestritten sei, dass Auskunftsberechtigte sich an die kirchliche Datenschutzkommission oder an die Klasnic-Opferschutzkommission wenden können.

Hintergrund ist ein Bescheid der Datenschutzkommission der Republik Österreich, derzufolge ein Missbrauchsopfer, das eine Datenschutzbeschwerde gestellt hatte, das Recht auf Auskunft darüber habe, welche Daten konkret von ihm gespeichert sind. "Selbstverständlich kann ein Opfer, wenn es dies wünscht, in der Unabhängigen Opferschutzanwaltschaft Einsicht in seine aufliegenden Daten nehmen", betonte Herwig Hösele, Koordinator und Sprecher der Unabhängigen Opferschutzanwaltschaft ("Klasnic-Kommission"), gegenüber "Kathpress". Der Vertrauensschutz sei eine wesentliche Grundlage der Opferschutzanwaltschaft.

Bestmöglicher Datenschutz gehöre seit Beginn zu den Hauptanliegen der Klasnic-Kommission, so Hösele weiter. Sie gebe an die kirchliche Stiftung Opferschutz allein die Anschrift des Opfers sowie Art, Zeitpunkt und Ort des Vergehens weiter, "nur jene Daten, die unbedingt notwendig sind, um den Betroffenen konkret zu helfen - sei es durch finanzielle oder therapeutische Hilfeleistung - und um allfällig notwendige innerkirchliche Konsequenzen zu ziehen", so Hösele. Die Stiftung Opferschutz setze dann die entsprechenden Maßnahmen. Keinesfalls würden dabei jedoch sensible persönliche Daten oder Clearingberichte weitergegeben.

Wie der Sprecher der Opferschutzanwaltschaft weiter festhielt, würden Anwaltschaft und Kommission völlig unabhängig arbeiten, unter anderem da dies auch eine der Grundbedingungen der hier ehrenamtlich tätigen Persönlichkeiten gewesen sei, um ihre Arbeit überhaupt aufzunehmen. "Seitens der kirchlichen Stellen wurde seit Beginn 2010 niemals Einfluss genommen und es wurde jede Entscheidung der Kommission akzeptiert und umgesetzt", so Hösele.

Bisher seien auf diese Weise insgesamt rund 1.000 Meldungen mit Entscheidungen bearbeitet worden. Für viele Opfern seien dies nach Jahrzehnten teilweise unsagbar schweren Leides Gesten und Zeichen des Opferschutzes und der Hilfe gewesen, die am Rechtsweg - "der natürlich jedem offensteht", wie Hösele betonte - so nicht erreichbar wären. Die Anwaltschaft werde ihre Arbeit, die in den Worten ihres Koordinators "in den Bundesländern und auch im Bund vorbildhaft wurde" - im Interesse der Betroffenen "unbeirrt" fortsetzen.

Mehr auf www.kathpress.at (ende) per/

nnnn