FP-Jung: Polizeieinsatzführung hat versagt

Gewaltorgie in der Wiener Innenstadt

Wien (OTS/fpd) - "Ball verlief beschaulich" - dieses Märchen wurde von der APA verbreitet, der Rotfunk sprach sogar von friedlicherem Verlauf als im Vorjahr. Offenkundig haben diese Regierungsmedien sicherheitshalber niemand vor Ort beobachten lassen und nicht einmal die Twitter-Szene der Chaoten und Radaubrüder verfolgt.

Stundenlange Sperren, etwa bei der Albertina, Gewalt gegen Personen und Sachen, Taxis eingekesselt, Farbbeutel-Attacken, Drohungen und Tätlichkeiten, auch gegen Unbeteiligte wurden da offenkundig "übersehen" (sehr anschauliches Video über die Gutmenschen:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EAMhCr1utc8#!

).

Die Beamten im Einsatz durften, Befehl von Oben, lange Zeit nicht eingreifen und sahen der Randale daher tatenlos zu. Taxigäste waren Freiwild, Autos wurden besprayt, Türe aufgerissen und Farbbeutel hineingeworfen - alles "friedliche" Kundgebungen.

"Gutmeinende sprechen von einem Totalversagen der Polizeiführung in Wien, die ihre Beamten draußen im Stich ließ. Als Betroffener keimt in mir der Verdacht auf, dass dahinter Methode und politische Interessen stehen", kann sich Wiens FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Jung nur darüber wundern, wie lange die Polizeiführung schon bei der Vorbereitung abgewiegelt hatte und dann nicht einmal in der Lage war, die zugesagte Zufahrt offen zu halten. Im Gegenteil: Es wurden von der Einsatzleitung widersprechende Befehle gegeben, die das Chaos vergrößerten.

"Die vom Verfassungsschutz abgegebene Gefährdungsbeurteilung war offenkundig eine völlig andere als die der Polizeispitze. Hier sollte sich jemand überlegen ob er in seiner Aufgabe nicht überfordert ist. Aber auch die Ministerin ist gefordert, hier Ordnung zu schaffen. Hat es ihr Ressort doch, bei der Abarbeitung der Vorfälle im Vorjahr, bisher laut parlamentarischer Anfragebeantwortung in der Vorwoche nicht einmal geschafft, den namentlich bekannten Bombentransporteur einzuvernehmen! Für sich schon ein Skandal ohne gleichen", kritisiert Jung.

Wir haben die Vorfälle an allen Schauplätzen in mehreren Stunden Videos und hunderten Fotos dokumentiert und werden sie in geeigneter Form auf allen möglichen Wegen publizieren, damit sich die Bevölkerung ein Bild machen kann. Auch die Staatsanwaltschaft wird sich auf Arbeit einstellen müssen. Es kann nicht sein, dass die Staatsmacht duldet, dass Bürger von einem linken Mob gehetzt und zum Freiwild gemacht werden. "Es wäre eine gefährliche Entwicklung, wenn man sich künftig selbst seiner Haut wehren müsste, aber vielleicht wollen manche Kreise das herbeiführen", warnt der Mandatar. (Schluss)

