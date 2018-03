FPÖ-Vilimsky: Wann geht Verfassungsschutz endlich gegen gewalttätige Linksextremisten vor

Wien (OTS) - "Es ist ja sehr erfreulich, dass der Verfassungsschutz gegen Nazi-Umtriebe vorgeht, wie das heute BVT-Direktor Peter Gridling in der Radioreihe Im Journal zu Gast zum Besten gegeben hat. Wann allerdings kümmert sich der Verfassungsschutz endlich um die extrem gewaltbereite Linke Szene in Österreich", so der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky. "Beim gestrigen Akademikerball hat sich wieder einmal gezeigt wie gewaltbereit die Linke ist", so Vilimsky.

Bezeichnend sei heute auch die Interviewführung im ORF-Radio gewesen, kritisierte Vilimsky. "Am Morgen nach den Straßenschlachten von Linksextremen mit der Polizei, ausschließlich über Rechtsextreme zu reden, ist wohl eine klare Themenverfehlung und zeigt einmal mehr, dass viele Journalisten auf dem linken Auge blind sind", so Vilimsky, der auch die ORF-Führung aufforderte, für eine Berichterstattung zu sorgen, die die Realität widerspiegelt. Spätestens seit gestern ist klar: "Politische Gewalt kommt von Links", und das unter Duldung und teilweiser Förderung von SPÖ und Grünen, so Vilimsky.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at