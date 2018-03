AK zu Berglandmilch: "Bußgeld zu niedrig"

AK Muhm fordert Wiedergutmachung für KonsumentInnen und Möglichkeit der Sammelklage

Wien (OTS) - Das Oberlandesgericht hat gegenüber Berglandmilch ein Bußgeld von 1,125 Millionen Euro für Preisabsprachen für 2006 bis 2012 verhängt. Dabei hätte selbst ein Kartellaufschlag von nur 5 Prozent bei Berglandmilch die KonsumentInnen bis zu 146 Mio Euro über den gesamten Zeitraum gekostet, so eine Schätzung der AK. Auch wenn nicht in allen Jahren die gesamte Produktpalette abgesprochen wurde, so ist eines klar: Der Schaden für die Konsumenten geht in die Millionenhöhe. AK Direktor Werner Muhm: "Millionen ÖsterreicherInnen mussten über Jahre hinweg überzogene Preise für die Güter des täglichen Bedarfs bezahlen, dieser Schaden muss wieder gutgemacht werden." Auch der Gesetzgeber muss handeln, fordert Muhm: "Die Möglichkeit von Sammelklagen und die Beweislastumkehr für hoch konzentrierte Märkte, wie den Lebensmitteleinzelhandel müssen kommen."

"Der AK Preismonitor zeigt seit Jahren, dass es bei Nahrungsmittel einen Österreich-Aufschlag gibt", sagt Muhm. Die AK hat - mangels genauerer Informationen über die konkreten Produkte und den konkreten Aufschlag - ihre Berechnungen zum möglichen Schaden folgendermaßen angestellt: Der inländische Umsatz der Berglandmilch in Österreich auf Basis der Bilanzen wird mit rund 2,9 Milliarden Euro für die betroffenen 7 Jahre angesetzt (2012 auf Basis 2011). Bei einem angenommenn Kartellaufschlag von 5 Prozent kommt die AK so auf den Schaden von 146 Millionen Euro für die KonsumentInnen.

Muhm: "Angesichts des möglichen Schadens für die KonsumentInnen erscheint uns das Bußgeld vergleichsweise gering. Kartelle dürfen sich aber keinesfalls auszahlen!" Die BWB müsse den Sachverhalt offenlegen. Muhm: "Der Konsument muss wissen, was genau die Absprache war und wer aller daran beteiligt war."

Da die vielen Betroffenen ihren Schaden aber nur schwer und mit großem Aufwand beweisen können, fordert Muhm die gesetzliche Möglichkeit, auch für derlei Streuschäden, die insgesamt in Millionenhöhe gehen, Sammelklagen einbringen zu können. "Die Bußgelder, die derzeit ins Budget fließen, müssen für den KonsumentInnenschutz zweckgewidmet werden", verlangt Muhm.

Der Gesetzgeber müsse jetzt für strengere Wettbewerbsregeln mit einer Beweislastumkehr sorgen, so Muhm. "Damit muss der Anbieter beweisen, dass die Preise gerechtfertigt sind, nicht die KonsumentInnen."

Die AK fordert:

+ Volle Transparenz von Seiten der Behörde bei Kartellpackelein

+ Volle Akteneinsicht nach abgeschlossenen Kartellverfahren

+ Beweislastumkehr in hochkonzentrierten Branchen

+ Die Möglichkeit von Sammelklagen

