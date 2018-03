BZÖ-Bucher: Fair Tax jetzt umsetzen - Bürger entlasten!

Wien (OTS) - Im Vergleich zu 2011 verbuchte die Republik fast vier Prozent plus an Steuereinnahmen - plus 1,602 Milliarden an Lohnsteuer und plus 1,211 Milliarden Euro an Umsatzsteuer. Auch die Ausgaben des Bundes lagen im Jahr 2012 um 3,6 Milliarden Euro niedriger, als im Budget ursprünglich veranlagt. Grund genug für ÖVP-Finanzministerin Maria Fekter wieder einmal ihr Märchen von der Steuerreform auf den Spielplan zu bringen. BZÖ-Chef Josef Bucher dazu: "Nicht einmal die eigenen Parteisoldaten glauben der "schwarzen Gundel Gaukeley" im Finanzministerium bei ihrer Ankündigung einer Steuerreform mehr. Das BZÖ verlangt eine sofortige Steuersenkung noch vor den Wahlen mittels Fair Tax; gerade um die schwächelnde Konjunktur anzukurbeln und den Bürgern wieder finanziell ein wenig Luft zum Atmen zu geben", so Bucher.

Das "BZÖ Fair Tax" Modell sieht einen Einheitssteuersatz von 39 Prozent mit einem Freibetrag von 11.000 Euro vor. Bei einem Brutto-Monatslohn von 2.000 Euro würde ein Bürger im Jahr 1.300 Euro mehr haben. "Das wäre fair und gerecht. Wir müssen den Menschen etwas zurückgeben, nachdem sie für die Banken so viel bezahlt haben. Diese Fair Tax ist auch einfach und braucht weniger Verwaltung. Und es ist garantiert, dass insbesondere die kleineren und mittleren Einkommensbezieher sowie die Familien davon profitieren", so Bucher.

Bucher verwies in diesem Zusammenhang auf eine WIFO-Berechnung, wonach jede Milliarde Steuerentlastung zu einem Wirtschaftswachstum von 0,25 Prozent und zu einem Anstieg der Beschäftigung um rund 4.000 Beschäftigte führe. "Packen wir es an und senken wir die Steuern für die Österreicher. Das BZÖ sorgt für Steuergerechtigkeit, denn das braucht es in diesem Land. Wenn die rot-schwarze Bundesregierung nur einen Teil der 599 Vorschläge des Rechnungshofes mit einem Einsparpotential von 17 Milliarden Euro umsetzt, dann können wir den leistungsorientierten Bürgern und den Familien das Geld zurückgeben, das sie sich verdient haben. Die Bürger haben "Genug gezahlt!". Daher runter mit den Steuern, dann geht es bergauf mit Wohlstand und Beschäftigung", so der BZÖ-Chef.

