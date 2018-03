BZÖ-Bucher für "Freifach Führerschein" an Schulen

Wien (OTS) - Rund 100.000 Jugendliche stehen jährlich in Österreich vor der Herausforderung die Führerscheinprüfung abzulegen. Die größte Hürde sind aber mittlerweile die immensen Kosten von durchschnittlich 1.500 Euro für den B-Führerschein. BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher schlägt deshalb vor, künftig mit einem "Freifach Führerschein" an den Schulen den Führerscheinerwerb wieder leistbar zu machen. "Bei beispielsweise 619 Euro Bruttoverdienst eines Friseurlehrlings im dritten Lehrjahr, ist der Führerschein für die Jungen ohne fremde Hilfe beinahe unerschwinglich. Das Auto ist Teil der Mobilität und bedeutet Freiheit für Jugendliche. Ein Führerschein ist aber auch unverzichtbar für die Ausübung vieler Berufe. Das BZÖ startet deshalb im Parlament eine Entlastungsoffensive für die Jungen und wird beantragen, dass künftig Schulen - egal ob Berufsschule oder höherbildende Schulen in Zusammenarbeit mit den Fahrschulen eine freiwillige Führerscheinausbildung anbieten - also ein Freifach Führerschein", so Bucher.

Indem der Theorieteil und Erste Hilfe an Schulen unterrichtet wird, könnten sich nach Schätzungen von Experten die Schüler rund 300 Euro ersparen - also durchschnittlich 20 Prozent der Kosten. Derzeit umfasst die Ausbildung der Klasse B einen Theoriekurs mit 32 Lektionen (20 Theorieeinheiten Grundwissen + 12 Theorieeinheiten Klasse B). Die derzeitige Regelung im Führerscheingesetz sieht in § 10 Abs 2 Zi 3 vor, dass die theoretische Ausbildung im Rahmen einer Fahrschule absolviert werden muss. Hier wird das BZÖ einen Antrag auf Änderung dieser Gesetzeslage im Parlament stellen. Umsetzen sollen das "Freifach Führerschein" Lehrer in enger Zusammenarbeit mit den Autofahrerclubs und den örtlichen Fahrschulen, der Praxisteil bleibt selbstverständlich bei den Fahrschulen. Konkret geht es um einen freiwilligen Kurs, den alle Schüler besuchen können. Im Jahr 2011 haben österreichweit genau 91.566 Personen einen Führerschein bekommen, davon knapp 22.000 neue vorgezogene Lenkberechtigungen (Führerschein mit 17). Derzeit sind 69% der neuen Autofahrer sind zwischen 16 und 18 Jahre alt. "Jung sein ist schon teuer genug. Mit dem "Freifach Führerschein" helfen wir den Jungen, den oft auch für ihr berufliches Weiterkommen unverzichtbaren rosa Schein bei gleichbleibender Qualität billiger zu bekommen", so Bucher, der den BZÖ-Antrag für eine der nächsten Sitzungen des Nationalrates ankündigt.

