Jedem Weltmeister sein persönlicher Sekt

Schlumberger präsentiert speziell gestaltete Sektflaschen für die Ski-WM in Schladming

Wien (OTS) - Die rot-weiß-roten Ski-Asse warten auf den Startschuss, der Weltmeistersekt ist eingekühlt: Zur Erinnerung an die Weltmeisterschaft bekommt jeder frisch gekrönte Weltmeister seine eigene, persönlich gestaltete Doppelmagnum-Flasche Schlumberger Sparkling brut.

Am Montag wird die FIS Alpine Ski-WM in Schladming feierlich eröffnet. Während sich Österreichs Athleten in den letzten Vorbereitungen befinden, wartet der offizielle Weltmeistersekt auf seine neuen Besitzer. Schlumberger schenkt jedem Weltmeister eine persönliche Flasche (3L Jeroboam) Schlumberger Sparkling brut, die er oder sie, gemeinsam mit der Goldmedaille, mit nach Hause nehmen wird. Die Sonderedition ist im traditionellen Schlumberger-Design gehalten und wird mit dem Namen des jeweiligen Weltmeisters sowie der Aufschrift "Weltmeister Schladming 2013" und der Disziplin versehen. Erster Empfänger der neu gestalteten Flasche ist aber Hopsi, das Maskottchen der Ski-WM. Auch, wenn ihm die Kür zum Weltmeister verwehrt bleiben wird, rührt er seit Monaten weltmeisterlich die Werbetrommel für das Ski-Ereignis des Jahres und darf daher den Weltmeistersekt bereits vorab sein Eigen nennen.

"Für Schlumberger ist es eine besondere Ehre, den zukünftigen Weltmeistern ihren eigenen Weltmeistersekt zu überreichen. Wir drücken allen Athleten die Daumen und hoffen auf spannende Wettkämpfe, bei denen die Weltmeister mit Schlumberger auf ihre Titel anstoßen.", so Eduard Kranebitter, Vorstandsvorsitzender von Schlumberger.

Schlumberger ist offizieller Ausstatter und Partner des sportlichen Höhepunktes des Jahres. Im Österreich-Haus und in den offiziellen VIP-Bereichen wird im Schaumweinbereich exklusiv Schlumberger ausgeschenkt.

Mehr Informationen erhalten Sie unter:

www.schlumberger.at sowie unter der Telefonnummer +43/1/368 22 58-0

Rückfragen & Kontakt:

Pressesprecher:

Mag. Benedikt Zacherl, Schlumberger Wein- und Sektkellerei GmbH

Tel: +43664-826 25 96, eMail: benedikt.zacherl @ schlumberger.at



Agentur Ansprechperson:

Florian Tursky. P8 GMBH

Tel: +43676-756 38 31, eMail: f.tursky @ hofherr.com