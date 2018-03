SOS Mitmensch: Mehrheit der Bevölkerung will, dass Asylsuchende arbeiten dürfen

Appell an Regierung: Jetzt handeln und Sperrerlass aufheben

Wien (OTS) - Angesichts einer aktuellen profil-Umfrage, bei der sich die deutliche Mehrheit der österreichischen Bevölkerung für das Arbeiten-Dürfen von AsylwerberInnen ausspricht, richtet SOS Mitmensch einen dringlichen Appell an die Regierung, die Blockade des Arbeitsmarkts für Asylsuchende endlich aufzuheben: "Herr Sozialminister, der Weg ist frei, um zu handeln. Sämtliche sozialen und wirtschaftlichen Interessensvertretungen haben sich für die Öffnung des Arbeitsmarkts für Asylsuchende nach spätestens 6 Monaten Wartezeit ausgesprochen. Zahlreiche PolitikerInnen Ihrer Partei, aber auch der ÖVP, haben sich dafür ausgesprochen. Und jetzt stehen auch fast zwei Drittel der Bevölkerung hinter dieser so wichtigen Maßnahme, die es vielen Asylsuchenden ermöglichen würde, endlich auf eigenen Beinen zu stehen und nicht mehr zum Nichtstun verurteilt zu sein. Warten Sie nicht länger zu, Herr Sozialminister. Wir alle wissen, dass in Bälde der Intensivwahlkampf beginnt, wo es nicht mehr so leicht sein wird, konstruktive Lösungen umzusetzen. Handeln Sie jetzt und heben Sie den Sperrerlass auf, im Interesse der Betroffenen und im Interesse von uns allen."

