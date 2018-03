FPÖ-Herbert: Peinliche und dilettantische Leistungsschau der Wiener Polizeiführung beim Akademikerball

Offenkundiges sicherheitspolizeiliches Versagen der Polizeispitze gefährdete die körperliche Sicherheit der der eingesetzten Polizeikräfte und der Ballbesucher

Wien (OTS) - "War es das überhebliche Ignorieren offenkundiger und in den einschlägigen Medien unverhohlen dargestellter Gewaltaufrufe gegen den Akademikerball oder einfach nur strategisches Unvermögen mit einer eskalierenden Situation professionell umzugehen und die erforderlichen sicherheitspolizeilichen Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen", fragt sich der freiheitliche Bereichssprecher für den Öffentlichen Dienst und AUF-Bundesvorsitzende, NAbg. Werner Herbert, nach den eskalierenden Ausschreitungen beim gestrigen Akademikerball.

Nach den dramatischen Ereignissen im Vorjahr rund um den WKR-Ball, wo es dutzende verletzte Polizisten und Ballbesucher gab sowie von linksextremen Chaoten Sachbeschädigungen in beträchtliche Ausmaß verübt wurden, hätte man sich eigentlich erwarten könne, dass die Wiener Polizeispitze rund um Polizeipräsident Pürstl daraus ihre Lehren gezogen hätte und nicht nur einen ungefährdeten Zustrom der Ballbesucher zum heutigen Akademikerballs sicherstellt, aber auch für eine ausreichende Anzahl an Exekutivkräften sorgt, um nicht so wie im Vorjahr die körperliche Sicherheit der eingesetzten Polizistinnen und Polzisten vor Ort aufgrund dramatischer Unterpräsenz unnötig zu gefährden, so Herbert.

"Offensichtlich ist aber die Wiener Polizeiführung nicht nur unfähig aus den Erfahrungen der Vergangenheit zu lernen, sondern auch die aktuellen und offenkundigen Gefahrenpotentiale zu erkennen und die daraus erforderlichen richtigen strategischen Schlüsse für einen geregelten und ungefährdeten Verlauf einer gesellschaftlichen Veranstaltung zu ziehen", kritisierte Herbert.

Nicht nur die offiziellen Zahlen von 4 verletzten Personen (Ballbesucher und Demonstranten) sowie 9 festgenommene Linkschaoten sondern auch mehrere Hunderte Anzeigen und Personenüberprüfungen zeigen, dass die gestrige Demonstration wohl doch nicht jene friedliche Protestveranstaltung war, wie sie uns die Wiener Polizeispitze und die beteiligten Aktivistengruppen fälschlicherweise darlegen wollen, so Herbert.

"Kein Wunder daher, dass das subjektive Sicherheitsgefühl ob dem permanenten sicherheitspolizeilichen Versagens der Wiener Polizeiführung danieder liegt und sich die Menschen zurecht eine andere, nämlich freiheitlich geprägte Sicherheitspolitik, nicht nur in der Bundeshauptstadt wünschen", betonte Herbert.

Auf der Strecke bleiben damit einmal mehr nicht nur die Wiener Bevölkerung, sondern auch die vielen "kleinen" Polizistinnen und Polizisten, die nicht zuletzt aufgrund des strategischen Unvermögens der Wiener Polizeiführung gestern sprichwörtlich "verheizt" wurden und wie schon im Vorjahr wieder ihre Gesundheit riskieren mussten, sondern auf die sich tagtäglich auch der Frust der Wiener Bevölkerung über das sicherheitspolizeiliche Gesamtdilemma in der Bundehauptstadt entleert. "Daher gebührt diesen Polizistinnen und Polizisten - im Gegensatz zur dilettantischen Einsatzführung der Wiener Polizeiführung - jener Dank und Anerkennung für ihren gestrigen Einsatz, dass sie trotz der verheerenden Rahmenbedingungen ihren 'Kopf' hingehalten haben um den Schutz der Ballbesucher trotzdem einigermaßen zu gewährleisten", so Herbert.

